2 de septiembre de 2019

Pensionistas de Bizkaia protestarán frente a la sede de Sabin Etxea el día que Pedro Sanchez se reúna con el PNV

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha anunciado que ante la ausencia de respuesta a su petición de reunión con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se concentrarán frente a la sede del PNV de Sabin Etxea el día que el dirigente socialista visite Euskadi esta semana para mantener su anunciado encuentro con representantes jeltzales. "Nos vamos a hacer oír", han subrayado.

Como todos los lunes desde hace 20 meses, el Movimiento de Pensionistas se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbao en defensa de su tabla reivindicativa que abarca, entre otras cuestiones, "unas pensiones dignas, su revalorización en función como mínimo al IPC, y la derogación de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones fijadas en 2011 y 2013".

El colectivo, que ha recordado los encuentros mantenidos durante las últimas semanas por el presidente Sánchez con agentes de la sociedad civil, ha criticado que no se haya convocado a una reunión al movimiento de pensionistas, pese a llevar ya 87 lunes de protestas.

Tras recordar que días atrás solicitaron mantener un encuentro con Pedro Sánchez, portavoces del movimiento han lamentado la ausencia de respuesta y han anunciado que el día en que el representante socialista visite Bilbao para reunirse con el PNV se concentrarán frente a la sede jeltzale del Sabin Etxea --donde presumiblemente se desarrolle la cita-- para "hacernos oír". "Nos van a escuchar porque estamos indignados", han señalado.

JORNADA DE PAROS

Asimismo, han insistido en que continúan trabajando de cara a la jornada de paros de cuatro horas que han planteado a los sindicatos vascos para el mes de noviembre en apoyo a las reivindicaciones del colectivo.

Según han detallado, la mayoría sindical "está de acuerdo" con desarrollar, "como mínimo", un paro de cuatro horas, a falta de la respuesta definitiva de todas las centrales, de tal manera que "la jornada se va a desarrollar, implicando a toda la sociedad".

Con respecto a la fecha definitiva de la protesta se definirá en una próxima reunión que desarrollan las plataformas de pensionistas vascas y navarras.

"Se trata de una cuestión que no viene determinada por una posible convocatoria electoral. Haya o no elecciones, ello no determinará que cambiemos la convocatoria. El objetivo es presionar a instituciones y partidos políticos", han incidido.

Junto a ello, y con motivo de la celebración del Día Internacional del Mayor que se desarrolla el 1 de octubre, tienen también previsto llevar a cabo un día antes "movilizaciones en todos los pueblos" de Euskadi.