21 de agosto de 2019

Perlak mostrará los últimos trabajos de Affleck, Eggers, Koreeda, Larraín, Sciamma y Soderbergh

Imagen de la película 'Waiting for the barbarians', protagonizada por Johnny Depp SSIFF

La sección Perlak de la 67ª edición del Festival de San Sebastián sumará diez nuevos títulos entre los que figuran los últimos trabajos de Casey Affleck, Robert Eggers, Hirokazu Koreeda, Pablo Larraín, Céline Sciamma, Makoto Shinkai y Steven Soderbergh, entre otros cineastas. Además, 'The Climb', comedia dirigida por Michael Angelo Covino, clausurará la sección fuera de concurso.

El Premio Donostia de 2018 Hirokazu Koreeda (Tokio, 1962) presentará 'La vérité' (La verdad) pocos días después de inaugurar la competición de la Mostra de Venecia. Catherine Deneuve y Juliette Binoche interpretan a una madre y a su hija en pleno ajuste de cuentas en el último filme del director.

El realizador japonés ha competido en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián con 'Wandafuru raifu' (After Life, 1998), 'Hana yori mo naho' (Hana, 2006), 'Aruitemo, aruitemo' (Still Walking, 2008) y 'Kiseki' (Kiseki-Milagro, Premio al Mejor Guión, 2011). También recibió el Premio del Público con 'Soshite chichi ni naru' (De tal padre, tal hijo, 2013) y con 'Umimachi Diary' (Nuestra hermana pequeña, 2015).

Steven Soderbergh (Atlanta, EEUU, 1963), que también competirá en el festival italiano, presentará en San Sebastián 'The Laundromat', una película protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas. En esta ocasión, el autor de filmes como 'Sex, Lies and Videotape' (Sexo, mentiras y cintas de vídeo,1989), 'Erin Brockovich' (2000) y 'Ocean's Eleven' (2001) ha elegido una trama centrada en los conocidos como 'papeles de Panamá'.

Pablo Larraín (Santiago de Chile, 1976) optará al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián con 'Ema', largometraje a concurso en Venecia sobre una pareja que lidia con las secuelas de una adopción fallida. En la última década, el director chileno ha participado en Horizontes Latinos con 'Tony Manero' (2007), 'Post Mortem' (2010) y 'El club' (2015), y en Perlak con 'No' (2012) y 'Neruda' (2016).

DEPP Y PATTINSON

Asimismo, Ciro Guerra (Río de Oro, Colombia, 1981) también competirá por el León de Oro con su primer largometraje en inglés, 'Waiting for the Barbarians', una adaptación de la novela homónima de J.M. Coetzee protagonizada por Mark Rylance, Johnny Depp y Robert Pattinson, entre otros.

Todos los trabajos anteriores del director colombiano han pasado por San Sebastián: 'La sombra del caminante' fue Premio Cine en Construcción en 2003 y al año siguiente participó en New Directors. Después ha regresado con 'Los viajes del viento' (Horizontes latinos, 2009), 'El abrazo de la serpiente' (Horizontes Latinos, 2015) y 'Pájaros de verano' (Perlak, 2018).

Asimismo, Perlak también incluirá varios trabajos mostrados previamente en el Festival de Cannes. Céline Sciamma (Pontoise, Francia, 1980) mostrará 'Portrait de la jeune fille en feu' (Retrato de una mujer en llamas), una historia acerca de la relación entre una pintora y su modelo que ganó el Premio al mejor guión en el certamen galo.

En la selección Un Certain Regard participó 'The Climb', debut en el largometraje del actor y productor Michael Angelo Covino, que clausurará Perlak fuera de concurso con este filme sobre la larga y pintoresca amistad de dos hombres a través de "años de risas, tristeza e ira".

'The Lighthouse', la esperada segunda película de Robert Eggers (Lee, EEUU, 1983) tras 'The Witch' (La bruja, 2015), está protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe, convertidos en dos fareros de una remota isla que "inician un lento descenso hacia la locura".

Ambientado a principios del siglo XIX, este filme rodado en blanco y negro conquistó el Premio Fipresci en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes, sección en la que también obtuvo el Premio Label Europa Cinema el director Nicolas Pariser (París, 1974). Tras debutar en el largometraje con 'Le grand jeu' (El gran juego, 2015), ha dirigido 'Alice et le maire' (Los consejos de Alicia), en la que un veterano alcalde (Fabrice Luchini) contacta con una brillante filósofa (Anaïs Demoustier) para superar una especie de vacío existencial.

AFFLECK Y ANIMACIÓN

Perlak contará con un filme estrenado en la sección Panorama de Berlín. Después de su debut al otro lado de la cámara con 'I'm Still Here' (2010), el actor Casey Affleck (Falmouth, Massachusetts, EEUU, 1975) dirige y protagoniza 'Light of My Life' (Luz de mi vida), un filme sobre un padre y una hija que recorren un mundo en el que las mujeres casi han desaparecido.

Por último, tras su estreno en Japón y su inminente pase en Toronto, San Sebastián albergará el estreno europeo de 'Tenki no ko / Weathering With You', la nueva película de animación de Makoto Shinkai (Nagano, Japón, 1973), responsable de obras como 'Hoshi o ou kodomo' (Viaje a Agartha, 2011) o 'Kimi no Na wa / Your Name' (2016), que también fue estreno europeo en la Sección Oficial de San Sebastián.

Estos diez títulos se suman a los ocho ya anunciados, que llevan la firma de Kantemir Balagov -'Una gran mujer' (Beanpole)-, Alan Elliott y Sidney Pollack -'Amazing Grace'-, Bong Joon-Ho -'Gisaengchung / Parasite' (Parásitos)-, Ken Loach -'Sorry We Missed You'-, Ladj Ly -'Les Misérables' (Los Miserables)-, Olivier Nakache y Éric Toledano -'Hors normes / Especiales'-, Oliver Laxe -'O que arde / Fire Will Come' (Lo que arde)- y Wang Xiaoshuai -'Di jiu tian chang / So Long, My Son' (Hasta siempre, hijo mío)-.

Todos los trabajos optan al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que incluye dos galardones: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).