PNV cree que gran parte de los dirigentes de PSOE y Podemos quiere un pacto, pero el "problema" son Sánchez e Iglesias

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que "gran parte" de los miembros de los equipos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "estarían por la labor" de que PSOE y Unidas Podemos cerraran un acuerdo que permitiera formar un gobierno en España, aunque ha indicado que el "problema" está en que ambas formaciones se han convertido en organizaciones en la que solo se hace "lo que digan" sus líderes.

Esteban, que ha acudido este domingo a la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa que se celebra en Baños de Ebro, no se ha mostrado "muy optimista" respecto a la posibilidad de que PSOE y Unidas Podemos resuelvan sus diferencias y cierren un pacto que permita investir a Sánchez presidente y formar gobierno.

En todo caso, ha recordado que en estas situaciones siempre hay que esperar "hasta el último minuto". Esteban ha alertado de que si no se logra un acuerdo y se convocan unas nuevas elecciones, éstas tan solo producirían "un cambio relativo" en los resultados y no evitarían la necesidad de que los partidos afrontaran un nuevo proceso de "diálogo" para conformar un nuevo Ejecutivo.

"El diálogo y el acuerdo debería ser lo lógico en política", ha subrayado el portavoz 'jeltzale', para añadir que "por el PNV no va a quedar", ya que su partido va a seguir "esforzándose" para evitar una repetición electoral.

Esteban, no obstante, ha reconocido que las posiciones que mantienen ambas formaciones no invitan al "optimismo". "Cuando uno oye a la portavoz del Gobierno español decir que espera que en unas elecciones se entendiera la postura del Gobierno socialista, que ha intentado buscar un acuerdo, en vez de decir que se va intentar hacer un gobierno, da la sensación de que ya no tienen la cabeza en buscar un acuerdo", ha considerado.

"PROBLEMA DE LIDERAZGO"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados piensa que la "responsabilidad" de este bloqueo es de Sánchez e Iglesias, ya que considera que "una gran parte" de los miembros de los equipos de ambos dirigentes "estaría por la labor de llegar a un acuerdo".

Sin embargo, ha subrayado que "esto ya es un problema de liderazgo y de líderes", puesto que tanto el PSOE como Podemos se han convertido en organizaciones en las que se hace "lo que diga una persona".

Pese a todo, ha mostrado su deseo de que ambas partes "reflexionen" y ha afirmado que, aunque desbloquear la situación sea "complicado", el PNV seguirá colaborando para tratar de lograrlo. "Si nuestros votos son necesarios para lograr un gobierno, ahí estarán. Trabajaremos hasta el último intento para que [el acuerdo] fructifique", ha aseverado.

GRAN COALICIÓN

Respecto a la posibilidad de una gran coalición de Gobierno entre el PSOE y el PP, planteada por el líder del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, el dirigente 'jeltzale' ha recordado que Sánchez ya ha lanzado varios "tientos" tanto al PP como a Ciudadanos para que faciliten su investidura con una abstención.

Esteban, que ha recordado que Sánchez se negó a abstenerse en su día para facilitar la investidura de Rajoy, ha indicado que la idea de un entendimiento de este tipo con el PP puede que también "ronde en la cabeza" de ciertos dirigentes socialistas.

No obstante, ha subrayado que si ya es difícil que lleguen a un acuerdo dos formaciones como el PSOE y Unidas Podemos, "que ideológicamente no deberían estar tan distantes", lograr un pacto de estas características entre el PSOE y el PP parece "aún más complicado".

"Lo que ocurre es que en España el diálogo político no se entiende y no se practica, y me temo que falta todavía mucho tiempo para que lleguemos a ese punto. Afortunadamente, en Euskadi la situación es diferente", ha manifestado.

En un guiño a la Fiesta de la Vendimia a cuya celebración ha acudido este domingo, Esteban ha afirmado que los resultados de las pasadas elecciones son la cosecha de uva que están "listos para ser recogidos". "Hay una oportunidad de acuerdo, de tirar para adelante y de rebajar la tensión política, pero hay algunos que parece que quieren dejar que los racimos se pudran en las cepas", ha lamentado.