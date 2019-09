18 de septiembre de 2019

PNV reprocha a Mendia que le acuse de "ponerse de perfil" y le pregunta si el PSOE aspira a gobernar con Rivera

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha reprochado a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que le acuse de "ponerse de perfil" ante la posible formación de "un Gobierno de progreso", y le ha preguntado si el PSOE aspira a gobernar con el presidente de ciudadanos, Albert Rivera, si cree que no se puede negociar con los jeltzales ni con Podemos o los partidos catalanes.

A través de Twitter, la formación jeltzale ha replicado, de esta forma, a Mendia después de que haya asegurado que su formación es "el único partido vasco" que "ha trabajado y votado" por "un Gobierno de progreso" para España, mientras Podemos no lo ha hecho y tampoco el PNV, "que se ha puesto de perfil". Por ello, ha considerado que ha quedado demostrado que ni la formación morada ni el PNV "son garantía para un Ejecutivo progresista" en el país.

"Si con los partidos catalanes no se puede negociar, si PNV se pone de perfil y si Podemos no es una garantía, ¿con quién aspira el PSOE a formar gobierno tras el 10N?, ¿en solitario?, no parece. ¿Con Rivera, Idoia Mendia?, ¿es eso?", le pregunta el partido dirigido por Andoni Ortuzar.

LO CONTRARIO QUE CALVO

El PNV ha destacado que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que está "más y mejor informada del asunto" que la líder del PSE-EE, opina todo lo contrario" que ella.

Calvo ha agradecido este miércoles a la formación jeltzale su apoyo a la conformación de un Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez y, tras considerar que el candidato del PSOE volverá a ser presidente después de la repetición de elecciones, ha asegurado que este cumplirá los compromisos con Euskadi.