19 de octubre de 2019

PP critica que Urkullu se ofrezca "como mediador" en Cataluña y le insta a situarse junto al estado de derecho

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha afirmado que no entiende el papel del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien a su juicio "se ofrece como mediador" en Cataluña cuando "debería ser absolutamente contundente en la denuncia de la violencia y situarse con el estado de derecho".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos ha analizado la situación generada en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes del 'procés' a penas de 9 a 13 años.

En este contexto, se ha analizado, además, las declaraciones realizadas este jueves por el presidente vasco, Iñigo Urkullu, quien apostó por hacer una reflexión "con tranquilidad" y ofreció su "ayuda".

Tras mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo catalán y a quienes padecen esta "inaceptable situación de noches de violencia", la dirigente popular Laura Garrido ha advertido de que una "violencia extrema exige tomar medidas" y una de ellas es detener a los causantes de los desórdenes públicos.

Asimismo, ha denunciado que se hayan "alentado y jaleado" los sabotajes y ha insistido en que el Tribunal Supremo no ha juzgado "una idea sino unos hechos constitutivos de delito".

"No valen las medias tintas y posiciones ambiguas. Al Gobierno central le está sobrepasando la situación y tampoco entiendo el papel del lehendakari que se ofrece como mediador sin saber qué acarrea esa figura. Urkullu debería ser absolutamente contundente en la denuncia de la violencia y situarse claramente con el estado de derecho", ha afirmado.

De este modo, ha subrayado que "no valen las posiciones intermedias" de tal forma que el lehendakari lo que debe hacer es "reclamar el cumplimiento de la ley" y del respeto al Estado de derecho".

Por otro lado, ha apostado por romper amarras con los independentistas catalanes y el president, Quim Torra, ya que "no se puede dar balones oxígeno a quienes alientan respuestas que no sean pacíficas".

PNV

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha indicado que "en una situación en que todos los puentes estaban y siguen estando rotos porque no hay diálogo sincero que lleve a un proceso negociador, hubo un momento, y el actual puede ser equivalente, en que Urkullu fue requerido a establecer una relación y lanzar mensajes a una y otra parte".

Según ha argumentado, Urkullu "no ha mediado sino que ha facilitado, en un escenario de incomunicación absoluta, el que se pudiera dialogar, y eso no es mediar".

"Dentro de la legalidad es perfectamente posible el que se pueda celebrar una consulta, con voluntad política del presidente del puede llevarlo al Congreso de los Diputados y con autorización se puede celebrar, el problema es que no hay voluntad política... Existiendo voluntad política sí se pueden celebrar consultas no vinculantes, lo que pasa es que no se ha querido", ha lamentado.

EH BILDU

Desde EH Bildu, el parlamentario Iker Casanova ha manifestado su solidaridad con los condenados a penas "desproporcionadas" y ha considerado que el Estado "ya ha perdido en Cataluña" por su "brutalidad represiva". "Se ha pasado de una desafección a sentir odio y rechazo absoluto", ha apostillado.

Por otro lado, ha defendido que la crisis de modelo territorial que se abierto en Cataluña debe ser "aprovechada" en Euskadi para poner "la demanda y propuesta de un nuevo estatus" en Euskadi "en la mesa del Estado español.

Por último, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, busquen "reducir lo que sucede en Cataluña a un problema de orden público".

E-PODEMOS

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha insistido en que se está ante un problema político y ha denunciado que se hayan utilizado los tribunales para imponer penas "muy grandes". "Esto no se debería haber judicializado y es normal que haya movilizaciones y expresiones de rechazo", ha sostenido.

Asimismo, ha indicado que lo generado en Cataluña es "un problema de Estado de primer orden" que refleja el "desgaste del actual modelo" que debe ser abordado.



PSE

Por último, el parlamentario del PSE Eneko Andueza ha mostrado su solidaridad con "todo el pueblo catalán" por ser quien sufre las decisiones tomadas en su momento por sus representantes políticos y que representan "caminos sin salida que llevan a la fractura social".

"Votar no es delito. Lo que es delito es promover, organizar y poner en práctica un referéndum al margen de la ley. No se juzgan ideas sino hechos", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que no se trata de "una lucha del Estado contra Cataluña, sino de Cataluña contra Cataluña".

Además, ha considerado que la "templanza" mostrada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es "síntoma de fortaleza" y ha valorado el "diálogo" ofrecido desde el Ejecutivo central.