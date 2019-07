9 de julio de 2019

PP vasco avisa de que la relación con el PNV está muy "deteriorada" y que no apoyará las cuentas sin una rebaja del IRPF

VITORIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que la relación política entre su partido y el PNV está "francamente deteriorada", y ha reiterado que será "imposible" que la formación 'popular' apoye los presupuestos del Gobierno autonómico para el próximo año si no se impulsa una rebaja del IRPF que entre en vigor en 2020.

Alonso ha denunciado este martes, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, el "pobre" balance y la gestión "estéril" del Gobierno Vasco en los últimos meses.

Además, ha advertido de que a partir de septiembre se abre un periodo "importante", en el que el Ejecutivo autonómico deberá afrontar sus "deberes pendientes". Alonso ha criticado la "inactividad" del Ejecutivo, y ha afirmado que "no es normal" que algunos consejeros "nunca" hayan hablado con el PP para tratar de recabar apoyos para las leyes que tienen pendientes de aprobar en el Parlamento.

Por ese motivo, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "apriete" a los miembros de su gobierno para que abandonen su "pasividad" y trabajen para sacar adelante los proyectos que tienen comprometidos.

Según ha afirmado, el PP está dispuesto a apoyar las políticas sectoriales que impulse el Gobierno y que resulten beneficiosas para los ciudadanos, puesto que su partido "jamás" mantendrá una actitud de "bloqueo".

No obstante, ha advertido de que esto no implica que existan dificultades para que pueda apoyar las políticas "de fondo" del Gobierno, como el proyecto de presupuestos para 2020. Alonso ha asegurado que "la relación política que establece el PNV con el PP está muy deteriorada" y no tiene "visos de mejorar".

El presidente del PP de Euskadi ha lamentado que las condiciones para que su partido pueda dar "estabilidad" al Gobierno Vasco "no han hecho más que empeorar", dado que --según ha dicho-- el PNV y el PSE aspiran a tener de "socios" a EH Bildu tanto en Navarra, como en algunos lugares de Euskadi y en el Congreso de los Diputados.

"NO PODEMOS HABLAR DE NADA MÁS"

En el ámbito de la negociación presupuestaria que se abrirá a partir de septiembre, ha reiterado que el Gobierno Vasco no podrá contar con el PP "como socio de presupuestos" si antes no se impulsa una rebajar del IRPF en las juntas generales de los tres territorios históricos.

"Esta es una condición sin la cual no podemos hablar de nada más", ha manifestado, en la misma línea que ha mantenido su partido desde que el Ejecutivo abrió las conversaciones presupuestarias con la oposición.

El líder del Partido Popular de Euskadi ha subrayado que el acuerdo entre el PNV, el PSE y el PP para la reforma fiscal de 2017 incluía el compromiso de "abordar" una nueva modificación del sistema tributario "con el horizonte de 2020".

"MARGEN"

Alonso, que ha recordado que su partido presentará después del verano una nueva propuesta de reforma fiscal, ha destacado que la recaudación por IRPF se incrementó en un 26,8% entre 2013 y 2018, y que la recaudación media por contribuyente ha crecido en un porcentaje similar durante este periodo.

Por ese motivo, ha afirmado que existe "margen" para devolver a los ciudadanos el "esfuerzo" al que tuvieron que hacer frente cuando se subieron los impuestos durante los años de la crisis económica. "Si la política fiscal no se orienta en esa dirección, es imposible contar con el PP", ha reiterado.

"Exigimos que haya una reforma fiscal con horizonte para 2020", ha subrayado, para advertir a continuación que el PP planteará esta demanda pese a que el PNV "no quiera" o aunque "no le jede su socio de gobierno", en referencia al PSE.

Al margen de los presupuestos, el presidente del PP también se ha referido a la nueva ley sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que se deberá tramitar en los próximos meses en el Parlamento Vasco.

CANDIDATURA PARA LAS AUTONÓMICAS

En este sentido, ha insistido en que su partido reclamará que los perceptores de estas ayuda deban acudir a cursos de formación, en los que habrá de "fichar" para acreditar sus asistencia. Asimismo, ha criticado que el incremento de esta prestación aprobado para este año "no es razonable", y ha denunciado que el modelo actual de protección social es "pernicioso".

Por otra parte, Alonso, al que un periodista ha preguntado si se presentará como candidato a las próximas elecciones vascas, ha afirmado que aún "queda mucho" para los comicios, que en principio, salvo que se produzca un adelanto electoral, se deberían celebrar en septiembre de 2020. "Ya veremos", ha añadido.