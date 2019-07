4 de julio de 2019

Seleccionadas las 32 bandas, un 28% vascas, que competirán en el 'Concurso pop-rock villa de Bilbao'

BILBAO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer este jueves las 32 bandas que participarán este año en el 'Concurso Pop Rock Villa de Bilbao', de las que un 28% son vascas y un 6% proceden de otros países. Los conciertos en directo de las bandas seleccionadas se celebrarán en Bilborock desde el 12 de septiembre hasta el 19 de octubre.

Según los datos aportados por el Consistorio, en esta 31ª edición del certamen, 16 grupos participarán en la modalidad Pop Rock, 8 bandas lo harán en la sección de metal y otras 8 en la de Urban. Las 32 bandas han sido seleccionadas entre un total de 344 grupos, de ellas 256 bandas en la categoría Pop-Rock, 41 en la modalidad de Metal y 47 en Urban.

Con este certamen, el Ayuntamiento bilbaíno pretende "apoyar el trabajo de grupos jóvenes y no profesionales, difundir su talento brindándoles la oportunidad de compartir escenario con otras bandas estatales e internacionales, y ofrecer al público la experiencia de escuchar en directo las propuestas de bandas emergentes de manera gratuita".

El concurso está dirigido a bandas de jóvenes de entre 18 y 35 años, aunque en los grupos compuestos por dos o más personas un único miembro podrá ser mayor de 35 años. Como en ediciones anteriores, un jurado especializado, integrado por personas expertas del ámbito musical, ha sido el encargado de elegir los grupos seleccionados.

En concreto, en la modalidad de Pop Rock, han sido seleccionados Fake Teddy (La Rioja), Gentleman Clef (Madrid), Wicked Wizzard (Bizkaia), Go Cactus (Baleares), The Amsterdammers (Madrid), Beluga(Madrid), Orbel (Francia), Nazca(Bizkaia), Airu (Bizkaia), Indian Hawk (Valencia), Young Forest (Madrid), Pinpilinpussies (Barcelona), Lookmomnohands (Barcelona), San Jerónimo(Asturias), Los Reyes Magos (Sevilla) y Mi Buenaventura (Bizkaia).

En Metal, se ha elegido a Blaze The Trail (Valladolid), Last Dissonance (Barcelona), Deimocracy (Bizkaia), Grave Noise (Burgos)

The Broken Horizon (Navarra), Blind The Eye (Portugal), Iont (Álava) y

Deriva (Madrid).

En la modalidad Urban, se ha seleccionado Kenna I (Bizkaia), Tongo(Madrid), Tesa (Valencia), Special Trap Residence (STR) (Bizkaia), Jazzwoman (Valencia), Nattonooto (Bizkaia), Colectivo Shumareli (Guadalajara) y Adriana Terrén (Madrid).

Una vez finalizados los conciertos, se elegirán las bandas finalistas de cada categoría. Para ello, además de los votos del jurado, se tendrá en cuenta el voto del público, que tendrá una representación del 15% del total. Quienes participen en las votaciones entrarán en el sorteo de 10 abonos para el BBK Live 2020 y otros tres abonos para el para el festival Resurrection Fest 2020.

PERFIL DE LOS GRUPOS

El 28% de las bandas seleccionadas son vascas (8 de Bizkaia y una de Álava). La mayoría, un 66%, preceden de diferentes puntos del Estado, con Madrid y Valencia como procedencias más habituales. Dos de las bandas, un 6%, son de procedencia internacional, en concreto de Francia y de Portugal.

Estas 32 bandas están formadas por un total de 124 integrantes y la media de edad de los participantes es de 28 años. El 28% de las bandas participantes tienen entre sus integrantes alguna mujer y uno de los grupos, el catalán Pinpilinpussies, está compuesto íntegramente por mujeres. Según ha destacado el Ayuntamiento, uno de los retos del certamen es aumentar la presencia de mujeres en las bandas participantes.

Los grupos galardonados se repartirán 22.900 euros en premios, de los que 12.000 euros irán para los primeros galardonados en las categorías de Pop-Rock, Metal y Urban, 6.000 euros para los segundos clasificados y 3.900 euros para las bandas clasificadas en tercer lugar.

Además, se concederá el Premio Especial del Jurado a una banda o solista de Bizkaia valorado en 1.000 euros, con el objetivo de apoyar a jóvenes del territorio en el ámbito musical. Todos los grupos, teniendo en cuenta el lugar de su procedencia, percibirán una compensación económica para los gastos de desplazamiento.

TRAYECTORIA

A lo largo de estos 30 años de historia del concurso, se han presentado 22.614 bandas, se han realizado 1.370 conciertos y han asistido más de 136.000 personas.

Desde el Consistorio han recordado que este certamen ha albergado a múltiples bandas "de referencia" como Platero y Tú, Su Ta Gar, Los Bichos, La Buena Vida, El Inquilino Comunista, Atom Rhumba, Australian Blonde, Manta Ray, Sidonie, Zea Mays, El Columpio Asesino, Audience, Delorean, The Sunday Drives, WAR, Zodiacs, War Cry, Tierra Santa, Rise to Fall o Quaoar.