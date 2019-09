28 de septiembre de 2019

Sémper pide a Rivera "generosidad y talla de Estado" y cree que se está "a tiempo" para una alianza en Euskadi

SAN SEBASTIÁN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha pedido a Ciudadanos y a su presidente, Albert Rivera, "generosidad, altura de miras y talla de Estado" porque, según ha destacado, "estamos a tiempo y todavía hay posibilidad" de llegar a una alianza entre ambas formaciones para crear la coalición 'Vascos Suman'. "El papel ya lo tenemos, y las propuestas y el documento ya están", ha resaltado.

En declaraciones a los periodistas en San Sebastián, Sémper ha recordado que quedan muy pocas horas para que "se acabe la posibilidad" de llegar a un acuerdo entre el PP y Ciudadanos "en el País Vasco y el conjunto de España".

El dirigente popular ha asegurado que un proyecto político como el que pretende articular el PP en el País Vasco "está por encima de las siglas". "Nosotros lo que queremos es articular una propuesta política en Euskadi que sea capaz de acercar a gente que incluso, pudiendo estar lejos de nosotros en algunos otros temas, comparte una serie de principios e ideas", ha explicado.

De este modo, ha señalado que por ese motivo entablaron "un proceso, un diálogo, unas negociaciones" con Ciudadanos en el País Vasco, que derivaron en un documento "de mínimos y también de máximos" porque, según ha dicho, "de lo que estábamos hablando era de defender cuestiones comunes en el País Vasco" y ha lamentado que eso haya sido "abortado" esta semana.

"PROYECTO SÓLIDO"

Sémper ha interpelado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y a la dirección nacional de la formación naranja para que "sean conscientes de que, por encima de Ciudadanos y del PP, es fundamental articular un proyecto político sólido en el País Vasco de cara a las próximas elecciones generales".

"Si dejamos de lado los intereses partidistas, que entiendo que hay unas claves nacionales que a nosotros nos parecen muy lejanas pero que existen, si somos capaces de articular un proyecto político por encima de personalismos, de las siglas y de intereses particulares, ofreceremos a decenas de miles de vascos un proyecto político muy interesante de cara al 10-N", ha manifestado.

Preguntado por las declaraciones del portavoz autonómico de Cs Euskadi, Luis Gordillo, en las que aseguraba que no iban a acordar con un PP "subido a un monte foralista", el dirigente popular ha asegurado que no sabe qué es ese "monte foralista" y ha recordado que "el hecho foral es parte de la arquitectura institucional de España, parte fundamental de la vasca, y lo que viene a representar es que el reparto competencial es diferente".

A su juicio, "tenemos que salirnos de estas frases que confunden y engañan al ciudadano". Tras asegurar que Gordillo le merece "todo el respeto" porque conoce su "talla", ha insistido en que "en esto está profundamente equivocado".

De este modo, ha afirmado que el texto acordado "era muy cómodo para cualquiera que defienda la Constitución y que defienda nuestra arquitectura institucional, que ha dado un magnífico resultado y que ha sido útil, fundamentalmente para los ciudadanos".

"No nos carguemos los partidos políticos lo que funciona, solucionemos lo que no funciona, y lo que no funciona en estos momentos en el País Vasco es una oferta política capaz de aglutinar a gente que no se siente nacionalista, que quiere unidad, convivencia y también entendimiento con el resto de España", ha resaltado Sémper, quien ha incidido en que "no es un proyecto político contra nadie, frente a nadie, sino a favor de una propuesta política integradora y que apueste por la convivencia entre vascos y entre el conjunto de los españoles".

Tras afirmar que "no hay otra intencionalidad de fondo" en Vascos Suman, ha admitido que el PP "también tiene sus dudas" y su "debate interno", pero ha sido "capaz de superarlo pensando en el interés general y en el de una fuerza política más sólida".

"Probablemente, incluso, haya quienes defiendan que al PP vasco no le interesa ir con Ciudadanos, que no tenemos que diluir nuestra marca por juntarnos con otra formación política, pero hemos apostado por lo que creemos que es más útil y más necesario en estos momentos en España", ha insistido.

GÓMEZ CALVO

Finalmente, preguntado por la disposición del PP a integrar en sus filas a Javier Gómez Calvo tras su destitución en Ciudadanos, Borja Sémper ha considerado que "sería un error que aprovecháramos estas circunstancias para meternos el dedo en el ojo unos a otros y para hacer daño a otra formación política".

En ese sentido, ha asegurado que el PP es "un partido abierto y capaz de integrar a cualquiera que comparta nuestras posiciones políticas" y no es una formación que "precisamente pueda renunciar a nada ni a nadie", pero ha insistido en que "no es el momento de hablar de esas cosas porque se podría interpretar como una agresión política".