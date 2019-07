15 de julio de 2019

Sindicatos del Metal de Bizkaia convocan nuevas jornadas de huelga desde el 30 de septiembre al 4 de octubre

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en el sector del Metal de Bizkaia han convocado cinco nuevas jornadas de huelga, desde el 30 de septiembre al 4 de octubre, para reclamar un "convenio digno" y ante la "nula voluntad negociadora" que, según han denunciado, mantiene la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM).

Representantes de ELA, CCOO, LAB y UGT, los cuatro sindicatos presentes en la mesa de negociación, junto a miembros de ESK, CGT, USO y CNT, han ofrecido este lunes una rueda de prensa conjunta ante la sede de la FVEM en Bilbao, después de haber registrado la convocatoria de huelga ante la sede del Gobierno Vasco y comunicarla a la patronal.

"Ante las mentiras y excusas del FVEM sólo tenemos una alternativa, seguir y endurecer la lucha. Sólo el compromiso de los trabajadores del sector conseguirá que un nuevo y digno convenio del sector sea realidad", han afirmado los portavoces sindicales, que han reivindicado que la patronal "tiene que aceptar" la plataforma sindical conjunta presentada el pasado 10 de mayo.

Los sindicatos han decidido retomar las huelgas en el Metal vizcaíno, con nuevas jornadas los días 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre. Además, este jueves, 18 de julio, se van a realizar diferentes movilizaciones y concentraciones delante de empresas "referenciales" en las distintas comarcas de Bizkaia.

En concreto, las protestas se desarrollarán frente a las oficinas de Elecnor en Bilbao, frente a Petronor en Muskiz, frente a Astilleros Murueta en Erandio, frente a Layde Steel en Durango y frente a Ormazabal, en Igorre.

SIN FECHA PARA REUNIRSE

Durante la comparecencia, los sindicatos han subrayado que su "unidad de lucha" se basa en "unos contenidos básicos que ayuden a superar la precariedad que se vive en el sector". "Por ello, hablamos continuamente de salarios, jornada, derecho a la subrogación, igualdad entre mujeres y hombres, regulación de la eventualidad y utilización de ETT y medidas para garantizar la salud laboral", han explicado.

Los representantes sindicales han destacado que las cinco convocatorias de huelga desarrolladas en mayo y junio han tenido un seguimiento "masivo" por parte de los trabajadores, y han acusado a la FVEM de "mentir" y mostrar "día a día, desidia, dejadez y mal hacer".

Las centrales han criticado que la patronal haya puesto como "excusas" primero que "los sindicatos, cada uno, teníamos la plataforma propia" y luego la existencia de convocatorias de huelga.

Sin embargo, según han denunciado, cuando en mayo se presentó una plataforma conjunta, la FVEM también dio "una respuesta rotunda: no" y, del mismo modo, pese a que han transcurrido 28 días tras la última reunión de la mesa sectorial del 17 de junio "sin convocatorias de huelga", aún no hay fijada una nueva fecha para reunirse.

En este sentido, han criticado que, aunque fue la propia patronal "quien se comprometió a proponer fecha y no lo ha hecho", se ha dedicado a "convocar reuniones bilaterales" con cada sindicato, a las que ELA, CCOO, LAB y UGT han acudido "por responsabilidad". En estas reuniones, han denunciado, el resultado ha vuelto a ser "nula voluntad negociadora y un no rotundo a la plataforma presentada por los sindicatos".

Tras recordar que el convenio que afecta a más de 50.000 personas y a "cientos de empresas", han denunciado que la FVEM "quiere imponer precariedad y condiciones miserables" y han cuestionado si la patronal "también trabaja para otros intereses políticos o económicos que están más allá del metal de Bizkaia".

"Que no señale nuevas fechas de reunión y que no realice propuesta alguna nos lleva a la conclusión de que FVEM quiere alargar el conflicto, no quiere una solución", han advertido los sindicatos, que también han censurado la actitud "vergonzosa" del Gobierno Vasco, según han indicado, caracterizada por "silencio y represión".

En esta línea, han censurado "hechos como el envío de la Ertzaintza a las convocatorias, con el objetivo de generar tensión y condicionar las movilizaciones", o el establecimiento de "servicios mínimos aberrantes e injustificados", y han acusado al Ejecutivo de ser "fiel siervo de los dictados de FVEM".