27 de septiembre de 2019

Sonia Vivas (Podemos) pide protocolos que impidan que policías condenados por violencia de género atiendan a víctimas

BILBAO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de justicia social, feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas (Podemos), pedirá este viernes en Bilbao que se dé a conocer el número de policías investigados y condenados por violencia de género, y que se establezcan protocolos que impidan que estos agentes atiendan a víctimas de este tipo de delitos. Además, destacará que, "a medida que la derecha coge fuerza", se instruyen casos de violencia de género como "una pelea entre dos personas" y se detiene a las víctimas.

Vivas, policía local en excedencia denunciante de corrupción, ofrecerá este viernes, a las 18.30 horas, una charla sobre la 'Violencia institucional contra las mujeres' en la Casa de Galicia en la capital vizcaína.

En declaraciones a Europa Press, la edil ha explicado que pondrá de relieve "la enorme necesidad" de que se conozca en el Estado español el porcentaje de agentes de Policía investigados o condenados en firme por violencia de género o machista, que están en ejercicio y que, no solo recogen denuncias de las víctimas, "sino que las están atendiendo en primera instancia". Según apuntado, así como en otros países existen estudios al respecto, como en EE.UU., en España no los hay.

Asimismo, en su intervención, reclamará que se revise el sistema policial con el fin de que se ponga en marcha protocolos que, "de manera taxativa, impidan que agresores condenados o investigados puedan tratar con las mujeres que han sido víctimas de violencia de género" porque supone "una revictimización y es algo insólito".

También denunciará que a estas víctimas, en muchas ocasiones, se las traslada en vehículos habilitados para detenidos, "es decir, metidas dentro de las mamparas de los coches patrulla", destinadas a los detenidos.

LA DERECHA

La regidora de Justicia social de Palma ha advertido del "peligro" que corren las mujeres ante "la derecha hegemónica de toda la vida, que ahora se ha echado al monte, junto la derecha radical, beban en votos de las Policías".

De esta forma, denunciará que las derechas centren "parte importante de sus campañas en la Policía", lo que demuestra "que hay una parte importante de los funcionarios públicos que atienden a víctimas", que piensan que "hay muchas denuncias falsas o que casi todas son falsas, que piensan que las mujeres mienten y que la violencia no tiene género". "Y eso es peligrosísimo", ha asegurado.

Sonia Vivas considera que "hay una parte importante de la Policía en el país que, lamentablemente, opera a modo de contrapoder, y no a modo de servicio público y, pese a que hay enormes profesionales, existen a nivel interno grandes escollos para poder trabajar por las mujeres y para las mujeres porque hay compañeros que aún no acaban de entender el fenómeno de la violencia de género y niegan que esa violencia selectiva exista".

ESTABLECER MECANISMOS

La formadora en violencia institucional de género, LGTBI y delitos de odio ha destacado la necesidad de establecer mecanismos dentro de los Cuerpos policiales "para impedir que se den casos como los que se están viendo".

"En la medida en que la extrema derecha coge fuerza, de manera paralela, se está viendo que se están instruyendo atestados que, en lugar de instruirse por violencia de género, se hacen por una pelea de dos personas. Es decir, está habiendo mujeres que se están defendiendo y repeliendo una agresión machista que son detenidas también por las Fuerzas de Seguridad, porque se entiende que la violencia no tiene género, que la violencia contra nosotras no existe, y no se está dando un tratamiento adecuado a esas situaciones", ha manifestado.

A su juicio, "hay una gran parte de la Policía" que es "una Policía política, con ideas de derecha rancia, que hay que transformar y democratizar". No obstante, Vivas también ha querido subrayar "la gran labor que realizan muchos policías" que se han puesto en contacto con ella para hablar sobre esta materia, y que "son enormes profesionales que están resistiendo y abriendo un camino dentro de la Policía, que es muy necesario".