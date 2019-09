Un total de 413.316 personas han visitado el Museo Guggenheim de junio a agosto, 31.831 menos que en 2018

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 413.316 personas han visitado el Museo Guggenheim Bilbao entre junio y agosto, lo que supone en el tercer mejor verano de su historia en cuanto al público recibido, pero con un descenso de 31.831 visitantes, respecto al mismo periodo de 2018, según ha informado la pinacoteca vasca.

En un comunicado, el Museo ha señalado que esta cifra de visitantes

consolida la "tendencia al alza" de los cinco últimos veranos, Por meses, en junio los visitantes fueron 100.649 visitantes, en julio 139.588 en julio y en agosto 173.079.

Teniendo en cuenta su origen geográfico, se mantiene el habitual alto índice de extranjeros, que supone un 77% del público. En concreto, destaca la afluencia de franceses, que representan un 19% del total, seguido de ciudadanos de Gran Bretaña (8%), Alemania (8%), Holanda (7%) e Italia (6%).

El día de mayor afluencia de público del verano fue el domingo 11 de agosto, con 7.513 visitantes y la media diaria de visitantes ha sido de 5.049. Respecto a la cifra acumulada del año, a fecha de 31 de agosto de 2019 el Museo ha recibido 798.935 visitantes.

ALTA PARTICIPACIÓN

El Museo, además del "éxito" de visitantes del verano, ha destacado la alta participación del público en las actividades especiales programadas en agosto. En concreto, el espectáculo de Swing Dance de la compañía neoyorkina Caleb Teicher & Co, ofrecido el 21 y 22 de agosto dentro del programa Works & Process at the Guggenheim, completó el aforo del auditorio los dos días. Por su parte, las sesiones de jazz que el Museo programa en el Atrio durante la Aste Nagusia, BBK Jazz Guggenheim Gauak, que este año cumplían su XX edición, atrajeron a más de 1.200 personas a lo largo de cuatro noches.

La pinacoteca ha manifestado que uno de los atractivos del Museo este verano ha sido la oportunidad de disfrutar de cinco exposiciones temporales: Jenny Holzer. Lo indescriptible (hasta el 9 de septiembre); Gerhard Richter: Marinas (hasta el 9 de septiembre); Lucio Fontana. En el umbral (hasta el 29 de septiembre); Giorgio Morandi y los Maestros Antiguos (hasta el 6 de octubre) y Jesper Just: Este espectáculo innombrable (hasta el 20 de octubre en la sala Film & Video).