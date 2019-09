22 de septiembre de 2019

Urtaran (Eudel) defiende la necesidad de garantizar la "suficiencia económica" de los ayuntamientos

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Eudel (Asociación de Municipios Vascos) y alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha defendido este domingo la necesidad de garantizar "la autonomía municipal, pero también la suficiencia económica de los ayuntamientos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Urtaran se ha referido a su reciente nombramiento como presidente de Eudel, asociación integrada por 245 municipios socios.

Cuestionado por el entramado institucional vasco, el nuevo presidente ha destacado que la ley de instituciones locales de Euskadi supuso "un punto de inflexión en lo que es la vertebración de la estructura jurídico política del País Vasco".

"Ahora es el momento de confirmar que los Ayuntamientos tienen presencia en aquellos foros donde se toman decisiones que nos afectan directamente", ha valorado.

En este sentido, ha recordado la reunión que el Consejo Vasco de Finanzas celebrará a principios de octubre y "donde tienen que estar los ayuntamientos representados". "Es muy importante garantizar la autonomía municipal, pero también la suficiencia económica en el desarrollo de las competencias que tenemos atribuidas. Es un órgano donde debemos de estar", ha incidido.

De este modo, ha considerado "muy interesante" el debate sobre el sistema de financiación porque "los ayuntamientos, como instituciones más cercanas, asumimos servicios, programas, actuaciones que o no son de nuestra competencia o que siéndolo no están suficientemente financiadas y esto genera en determinadas ocasiones problemas a la hora de prestar un servicio adecuado a la ciudadanía".

"Los ayuntamientos tienen que estar suficientemente financiados para el desarrollo de sus competencias. Este es un aspecto a analizar y lo haremos con el resto de niveles institucionales, diputaciones y gobierno vasco", ha añadido.

Por otro lado, ha considerado "buena noticia" la presencia de municipios de fuera de Euskadi en Eudel ya que "todos tenemos un objetivo común y al margen de ideologías tenemos que trabajar todos por nuestros ayuntamientos".

"Bienvenido sea incorporar municipios de Navarra y Treviño porque eso nos hace más fuertes. Toda unión hace más fuerte a la asociación. Ojalá haya más", ha añadido.

Asimismo, ha valorado el trabajo de la anterior ejecutiva de Eudel para presentar una candidatura de consenso y ha destacado que Eudel no sea "un estamento de confrontación política sino un espacio donde poder compartir una estrategia al margen de ideologías e intereses particulares".

En contraposición ha analizado la situación del Estado donde "hay falta de cultura de pacto y entendimiento". "Venimos de un sistema bipartidista en el que dos formaciones se repartían el todo o nada. Ahora hay más diversidad política, más fragmentación, más al estilo de lo que hemos vivido en Euskadi a lo largo de nuestra historia y eso requiere de acuerdos y entendimientos", ha incidido.

A su juicio, los partidos estatales han "renunciado a hacer política", de tal forma que se han convocado nuevas elecciones por "ser incapaces de conformar gobiernos de coalición".

VITORIA

Por último, y cuestionado por la ausencia de un Ejecutivo estable en el Estado, ha recordado que en lo que afecta a Vitoria "hay un proyecto estratégico sobre el que gravita toda nuestra actuación como es la llegada del TAV y el soterramiento del corredor ferroviario".

"No puedo entender cómo llevamos meses y meses sin conformar gobierno que dé respuesta a los restos del Estado y en particular de Vitoria. Me preocupa que la falta de gobierno retrase el desarrollo este proyecto que es estratégico", ha finalizado.