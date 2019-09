Un vertido de gasoil de una vivienda de Sopela obliga a acotar la playa de Arrietara-Atxabiribil

BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño vertido de gasoil producido este pasado viernes por la tarde al romperse el depósito de una vivienda de la calle Landaluze de Sopela, fue a parar al alcantarillado y, a través de las redes pluviales, llegó hasta la playa de Arrietara-Atxabiribil, lo que ha obligado "por seguridad" esta mañana a acotar por unas horas una zona del arenal.

Según ha informado el Ayuntamiento vizcaíno, a las cuatro de la tarde ya estaba controlado y solventado el vertido. Se desconoce exactamente la cantidad de litros que han podido ser vertidos. El depósito de la vivienda tenía una capacidad máxima de 200 litros.

No obstante, según ha indicado la Policía Local, no se ha vertido todo el depósito y, además, parte del producto no ha llegado ni al alcantarillado.

El alcalde de Sopela, Josu Landaluze, ha explicado que desde que se tuvo conocimiento de esta incidencia, los servicios municipales se pusieron a trabajar para buscar la procedencia y solucionar el percance. La Policía Local de Sopela y técnicos de Medio Ambiente han trabajado conjuntamente y descubierto esta mañana el origen de la fuga.

"Rápidamente ha quedado solventada la incidencia y en ningún momento ha habido riesgo para la salud pública ni motivo de alarma", ha aseverado el Consistorio.