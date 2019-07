9 de julio de 2019

Woody Allen afirma que no piensa en jubilarse: "no importa lo que ocurra, me centro siempre en mi trabajo"

El cineasta asegura que, con su nueva película, quiere "enseñar al mundo" su visión de San Sebastián, tal y como lo hizo con Nueva York

Woody Allen comparece con motivo del inicio del rodaje de su nueva película en San Sebastián, con el título provisional 'WASP2019'. UNANUE - EUROPA PRESS