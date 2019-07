10 de julio de 2019

Woody Allen inicia el rodaje de su nueva película en la Parte Vieja de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director estadounidense Woody Allen ha iniciado este miércoles el rodaje de su nueva película en la Parte Vieja de San Sebastián. Diferentes puntos de la capital guipuzcoana, como la zona de la calle Campanario y el Boulevard donostiarra, serán escenario durante esta jornada del nuevo trabajo del cineasta, que protagonizan Elena Anaya, Sergi López, Gina Gershon y Wally Shawn.

Este último ha llegado al set de rodaje en la calle Campanario pasadas las doce del mediodía, minutos antes de que acudiera al mismo el propio Woody Allen. Este espacio se encuentra cerca del 'gaztetxe' de la Parte Vieja donostiarra, en cuya fachada se había colgado una pancarta en la que podía leerse 'Woody go home' (Woody vete a casa).

El rodaje ha atraído a algunas personas a las zonas acordonadas con motivo del rodaje, muchas de ellas turistas, con opiniones diversas sobre si éste beneficia a la ciudad. Una vecina de la zona afirmaba que le parecía "muy bien" porque Woody Allen "es un buen director y me encanta el cine".

Una joven turista, por su parte, consideraba que es "ideal" que dejen que la ciudad "se internacionalice" y que salga "en los titulares de los periódicos" a nivel internacional.

Asimimismo, una familia argentina explicaba que se había encontrado "de casualidad con los fotógrafos" y no sabía "qué podía ser", por lo que se han acercado. "Ahora sabemos que es el rodaje de Woody Allen, no hemos visto nada. Nos gustaría ver, pero no nos dan tiempo a quedarnos a que aparezca", señalaba.

No obstante, entre los donostiarras también hay opiniones contrarias a este rodaje y a las afecciones que tiene en la ciudad. Para un par de vecinas de la zona, es "una vergüenza" porque "nos han cogido la ciudad para intereses privados". Según ha dicho, "ya tenemos suficiente turismo, no queremos ni uno más porque no podemos vivir. Esto es pintxolandia".

CIRCULACIÓN

El rodaje causará este miércoles afecciones de circulación en San Sebastián. Las zonas en las que los equipos de producción y artísticos operarán serán el Boulevard, la Parte Vieja y las inmediaciones de la Plaza Cervantes, junto a La Concha. El plan de rodaje se prolongará hasta el 20 de agosto, y se alternarán localizaciones exteriores e interiores en la ciudad, así como días de rodaje en otras ubicaciones de la geografía guipuzcoana.

Durante los momentos concretos del rodaje, no se podrá transitar por esas calles, si bien los vecinos, comerciantes, hosteleros y toda persona que necesite acceder a ellas, lo hará siguiendo las indicaciones del personal municipal y técnico establecido. En todo momento estará garantizado el paso de los servicios de emergencia.

La mayor afección al tránsito se concentrará en el Boulevard, ya que se realizará el cierre total al tráfico, desde aproximadamente las 17.00 de esta tarde hasta las 20.00 horas, a la altura de la calle Legazpi. Las personas residentes en el Muelle y la calle Mari podrán acceder a sus domicilios siguiendo las indicaciones de los técnicos acreditados.

Los autobuses, excepto la línea 13, no podrán parar ni estacionar en el Boulevard durante todo ese día, y las paradas se trasladarán a las calles próximas. La parada de taxis que se encuentra junto al Ayuntamiento no estará habilitada. Por otro lado, el parking del Boulevard tendrá garantizadas la entrada y la salida. A lo largo del día, el resto de zonas de grabación sufrirán algunos cortes intermitentes.

AFECCIONES JUEVES Y VIERNES

Las afecciones del rodaje de la película del cineasta estadounidense el jueves se centrarán en el Palacio Miramar. Debido a ello, se procederá al cierre total de los accesos al parque, desde las 9.30 hasta las 23.00 horas. Durante momentos concretos del rodaje es posible que se produzcan cortes intermitentes de tráfico en el túnel del Paseo de La Concha en ambas direcciones, que estarán debidamente indicados.

El viernes el rodaje se trasladará a las inmediaciones del Hotel María Cristina. La grabación ocasionará cortes intermitentes al tráfico, entre las 17.00 y las 21.00 horas, en el puente del Kursaal y las calles Okendo y República Argentina.