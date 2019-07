17 de julio de 2019

Xabi Aburruzaga, Caco Senante y Linval Thompson & Strong Like Sampson Band actuarán en la Plaza Nueva en Aste Nagusia

BILBAO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Nueva de Bilbao recibirá entre el 17 y el 24 de agosto a músicas provenientes de todo el mundo, entre las que destacan las actuaciones de Xabi Aburruzaga, Caco Senante y Linval Thompson & Strong Like Sampson Band. Será en un total de ocho conciertos, que comenzarán a partir de las 23.30 horas y amenizarán la noche bilbaína a base de ritmos de todo tipo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, las opciones que ofrecerá Aste Nagusia en este sentido "son muy variadas y habrá para todos los gustos: flamenco, swing, reggae, rock and roll, funk. Como cada año, se espera una gran afluencia de público".

El primer grupo en subirse al escenario de la Plaza Nueva será Flor del fango, que lo hará el sábado, 17 de agosto. Compuesto por músicos provenientes de diversas formaciones de la escena alternativa parisina de los 80, como Mano Negra, Manu Chao, Parabellum, Chihuahua, Mano Solo, Melissmell, Indochine, entre otros, este grupo fusionará rock con ritmos latinos.

El domingo, 18 de agosto, será el turno de 'Los que no escarmientan', un grupo que nació en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de crear música de manera distinta y novedosa, lo que les hace tener un estilo particular y libre. También será el momento de Caco Senante, quien llevará al escenario de la Plaza Nueva canciones folclóricas latinoamericanas. Desde hace años, acompaña al artista el gran pianista panameño Vicente Borland.

El lunes, 19 de agosto, los amantes del swing tendrán una importante cita en Bilbao de la mano O'Sister!. Se trata de un grupo que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica, un homenaje a los grupos femeninos de aquella época, como The Boswell Sisters, pioneras del swing vocal.

La banda tiene cuatro discos publicados y 300 conciertos desde su estreno en los mejores clubs y festivales de jazz y swing del Estado, girando por Portugal, Italia, Grecia, Dinamarca, Suecia, Malasia y Estados Unidos.

En Bilbao, O'Sister! ofrecerá un concierto especial. Los sevillanos estarán acompañados por una sección de tres vientos, que, unidos a las armonías vocales de sus tres cantantes, y a su "gran sección rítmica, prometen una gran noche de swing y mucho baile", ha destacado el Consistorio.

El martes, 20 de agosto, Tin Del Batey llevará a Aste Nagusia ritmos cubanos. Fiel a las raíces del son cubano, esta orquesta propone una música simple y generosa, llena de múltiples influencias, fundada en el intercambio y al servicio del baile. La originalidad de su repertorio reside en el sabor de las composiciones, así como en las letras llenas de humor y poesía de lo cotidiano.

Ya en el ecuador de las fiestas, el miércoles, 21 de agosto, se podrá disfrutar de Linval Thompson & Strong Like Sampson Band, que actuarán dentro de la XXVIII Edición del Bilbo Reggae Splash (el evento de música reggae más veterano a nivel estatal), la noche de Reggae de Aste Nagusia.

Este año, el concierto tendrá como protagonista a Linval Thompson, indiscutible icono de la escena jamaicana, quien visitará otra vez Euskadi después de su última actuación hace 10 años en Bilbao. El artista repasará sus clásicos de los 70 y 80 junto a sus más recientes creaciones.

Flamenco Joven actuará el jueves, 22 de agosto. Será un espectáculo que pretende reivindicar el "excelente estado de salud" por el que pasa el flamenco actualmente, logrando de esta manera certificar que el arte jondo "sigue más vivo que nunca". Para ello, se ha construido este ensamble flamenco de primer nivel, con artistas que no sobrepasan la treintena.

Al día siguiente, el viernes, 23 de agosto, el grupo The Etta James Experience, que homenajeará a la artista de la música soul y rhythm & blues Etta James, actuará en el escenario de la Plaza Nueva. El grupo está formado por doce músicos de gran renombre dentro de la escena del soul y blues que ofrecerán toda una fiesta para cerrar esta noche de viernes de la Aste Nagusia. En su repertorio, se encuentran clásicos que harán bailar como Rock Me Baby, Tell Mama o Something's Got a Hold on me, así como algunas de las baladas más célebres, como At Last o I'd Rather go Blind.

Cerrará estas noches de la Semana Grande el sábado, 24 de agosto, Xabi Aburruzaga & Lagunak Ikuskizuna. El artista Xabi Aburruzaga presentará su último espectáculo donde hará un repaso de sus cuatro trabajos discográficos: Bizkaiko Trikitixa (2007), Denboraren Naufrago (2009), Geure (2013) y Keltik (2016). Además, dará alguna pincelada de su quinto disco 'Bost', que se está grabando en la actualidad.