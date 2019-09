27 de septiembre de 2019

Comienza el programa cultural 'NaturArte' con un concierto de Chloé Bird en Pedroso de Acím (Cáceres)

El Festival de las Artes de Monfragüe 'NaturArte', organizado por la Diputación de Cáceres y que lleva música y arte a diversos escenarios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, comienza este sábado, día 28, en la localidad cacereña de Pedroso de Acím con un concierto de Chloé Bird.

Este certamen, que iba a comenzar el pasado día 14 con un concierto de la banda Tree House en el castillo de Monfragüe, tuvo que aplazarse por cuestiones climatológicas de manera que arrancará este fin de semana en la explanada del Convento del Palancar.

El concierto será a las 20,30 horas y en él, Chloé Bird presentará su nuevo trabajo titulado 'The light in between', que surge como la lógica evolución de su anterior álbum, 'The darkest corners of my soul'. Una obra de madurez, como han apuntado las críticas, cargada de contrastes, que deja constancia de un paso más de gigante en la imparable carrera de esta polifacética e internacional artista extremeña.

NaturArte celebra su segunda edición organizado por la Diputación de Cáceres en el marco del programa 'Diputación Desarrolla', con el objetivo de llevar la cultura musical a los pequeños municipios. Al mismo tiempo, se muestran al público los enclaves privilegiados con los que cuenta la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, reconocida por la Unesco en el año 2003.

De este modo, cada sábado, durante siete fines de semana, la música inundará escenarios tan espectaculares como el castillo de Monfragüe, el de Mirabel, la iglesia de Casa Tejada, la de Romangordo o la de Malpartida de Plasencia, la explanada del convento del Palancar y la Plaza de Jaraicejo, en un festival que fusiona el patrimonio cultural y natural.

En ellos se podrá escuchar y disfrutar a Niño Índigo, Chloé Bird, Cía de Teatro-flamenco y danza Jesús Custodio, Tree House, Cámara Antiqva, Mansaborá Folk o Milo Ke Mandarini, informa la diputación cacereña en nota de prensa.