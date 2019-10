El alcalde de Cáceres lamenta la inminente entrada en prisión de los hosteleros de La Madrila

CÁCERES, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha lamentado la inminente entrada en prisión de los hosteleros de La Madrila por el caso del ruido, ya que dos de los once condenados ingresarán en la cárcel este mismo miércoles al haber sido rechazada su petición de indulto y recibir la notificación de ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital cacereña.

Salaya ha señalado que el equipo de Gobierno local está "profundamente apenado" por esta noticia y ha recordado que el PSOE ya calificó de "extrema dureza" la sentencia cuando se conoció en su día. Además, firmaron también la petición de indulto que recabó 12.327 apoyos de cacereños, algunos de los cuales impulsaron la plataforma 'Yo también hice ruido en La Madrila'.

Cabe recordar que, además de los once hosteleros, han sido condenados la exalcaldesa Carmen Heras, y el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, pero estos no deberán entrar en la cárcel porque sus penas no superan los dos años.

"No ha podido ser y lamentamos mucho que esta gente vaya a entrar en prisión", ha recalcado el regidor en alusión al movimiento de solidaridad que surgió para arropar a los hosteleros con la recogida de firmas y la petición del indulto al Gobierno.

De momento, ingresarán en prisión los regentes de Down y La Belle, los cuales recibieron hace dos semanas la notificación del juzgado en la que se ordena ejecutar la sentencia tras la negativa del indulto. A partir de ese momento tienen diez días para ingresar de forma voluntaria, algo que se producirá, con toda probabilidad, este miércoles.

El resto de los nueve condenados, los dueños de Sugar, Machiavelo, Barroco, Latinos, La Cuerda y Tacones, están a la espera de que se resuelva la petición de indulto.