El Ayuntamiento de Badajoz aprueba un plan de inversiones dotado de 1,3 millones de euros para más de 200 actuaciones

BADAJOZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la abstención del PSOE y en contra de Unidas Podemos un plan de inversiones dotado de 1.350.000 euros para más de 200 actuaciones en la ciudad y sus pedanías, en materia de seguridad e información, parques y jardines, centros de mayores o de asociaciones y vecinales o calles, acerados y caminos vecinales.

El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, ha explicado que se trata de un plan de inversiones con cargo al remanente de tesorería que comprende actuaciones que "mejorarán el día a día de los vecinos" y que serán fuente de ingresos para las empresas y generador de puestos de trabajo, gracias a factores previos como la gestión general del ayuntamiento, unos presupuestos consolidados que arrojan un saldo positivo, un remanente de tesorería para gastos generales también positivo y a que las deudas vidas son "ínfimas".

En concreto, contempla 315.765 euros para inversiones por seguridad e información como 96.348 euros para señalización vertical en las pedanías; y 580.809 euros en inversiones en aceras, calles, plazas y parques en barriadas, como 96.778 euros para la reparación de caminos vecinales, 96.795 euros para parcheo de firmes peatonales, 96.794 euros para reparación de acerados, 96.641 euros para bacheo en calzadas, 96.796 euros para asfaltado de calles o 79.002 euros para ajardinar las plazas Santa María de la Cabeza, de Díaz Brito y de los Alféreces.

Asimismo, dedica 452.458 euros a inversiones en instalaciones de asociaciones de vecinos o centros de mayores y de servicios municipales al ciudadano, tales como la reforma y adecuación del edificio de la Policía Local en la calle Montesinos o actuaciones en el aparcamiento de la Plaza de los Alféreces, de mantenimiento en el Museo Luis de Morales, en las instalaciones eléctricas y humedales del Edificio de asociaciones de la Calle Afligidos o en centros cívicos.

En relación al mismo, el concejal del PSOE Martín Serván, ha criticado su cuantía "casi liliputiense" frente a los planes de Impulso de otros años, "mucho mayores" y que "obedecían a las muchísimas necesidades" de la ciudad, y la portavoz de Podemos, Erika Cadenas, se ha preguntado cuándo piensan presentar los presupuestos de 2019 y ha sostenido que el gobierno funciona "a base de improvisación", lo cual "puede dar pie", aunque ha confiado en que "no", a una "política de clientelismo, de amiguismo, de oportunidad".

También ha intervenido en este debate el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, que ha explicado que la dotación de este plan de inversiones "no es algo que se decida de manera unilateral y voluntaria" por el ayuntamiento, sino que viene establecido por las indicaciones del Servicio de Intervención, y ha apuntillado que contempla actuaciones "fácilmente ejecutables" que dan respuesta a las necesidades de las barriadas y que "van a mejorar el día a día de los pacenses".

FACTURAS

En la sesión plenaria extraordinaria celebrada este martes, se ha aprobado con igual sentido de votos que el punto anterior distintos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos o modificaciones presupuestarias, sobre los cuales Buzo ha apuntillado que, con un importe de 786.000 euros, se trata en su mayoría de facturas que han llegado "tardíamente" y que cuentan con expedientes tramitados y "crédito adecuado y suficiente".

Al respecto, Serván ha felicitado que "por fin" se pueda liquidar a esos proveedores "que llevan bastante tiempo esperando" el pago de esas prestaciones realizadas en 2018, aunque ha reiterado la "inacción palpable" del ayuntamiento en ese sentido, mientras que Cadenas las ha denominado como "las facturas que tenemos en el cajón" y ha reconocido que le sorprende el "elevado" valor de las mismas cuando algunas han podido entrar con retraso pero "el resto, la mayoría no".

Sobre esto último, Buzo ha puntualizado que "no" son facturas "que estén guardadas en ningún cajón" y que el ayuntamiento "no" es "responsable" de que los proveedores las entreguen "fuera de tiempo" y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha ejemplificado que la mitad de los 700.000 euros son las facturas de diciembre de Endesa, por lo que "no es una pequeña cuantía las que vienen fuera de plazo" sino que se presentaron en enero porque el consumo no acaba hasta el último día del año.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

Otro de los puntos importantes del pleno extraordinario ha sido la aprobación, con los votos positivos de PP, Cs y Vox y negativos de PSOE y Podemos, del plan económico financiero para el cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la liquidación del presupuesto municipal 2018, en relación al cual Francisco Javier Fragoso ha explicado que, con dicho plan, "no hay que tomar ninguna medida" como una subida de impuestos o una bajada de inversiones al deberse el incumplimiento "a una causa que no tiene importancia".

Así sucede, ha dicho, según la Intervención General del Estado y diferentes circulares del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando el incumplimiento del exceso de gasto se deba a causas como en este caso, en el que "está claro" que radica en el fondo Jessica Fidae para renovar el alumbrado público con tecnología LED, por lo que "no tiene importancia" porque no se va a repetir el próximo año.

"Trasladarle tranquilidad a los ciudadanos, la situación económica del ayuntamiento sigue siendo solvente, sigue siendo buena", ha asegurado Fragoso, que ha remachado con posterioridad que se trata de un plan que "obligatoriamente por ley hay que hacer", que el incumplimiento de la ley se ha debido a una inversión "fortísima" en 2018, como el citado fondo Jessica, y que Intervención marca en su informe que a finales de año se podría volver a la senda de la regla del gasto y "a la vida y a la normalidad de esta ciudad".

No obstante, desde el PSOE Martín Serván ha criticado la gestión económica del ayuntamiento y ha aportado datos como que, en los cuatro o cinco últimos años, se ingresa más que se gasta del orden de 30 millones de euros, a la vez que ha sostenido que en 2018 se rompe la regla del gasto por "causas coyunturales" según el plan económico, aunque él mismo lo ha entendido como "problemas estructurales" dado que los 10 millones del Jessica se ingresaron en 2015 pero no se ejecutan hasta 2018 y, al respecto, Intervención habla en su informe de "escasez" de personal en Contratación.

Por su parte, Cadenas ha hecho hincapié en que en el informe de Intervención se atribuye el incumplimiento de la regla de gasto a dos situaciones coyunturales y una estructural que, para ella, es "mala gestión" del PP, al tiempo que ha sumado que dicho informe se refiere además a la inejecución de las inversiones reales "por problemas excepcionales en la plantilla del Servicio de Contratación" y ha preguntado si dichos problemas "se los encuentra el PP en todos los ejercicios" y a Cs si "van a perpetuar esta forma de trabajar" o "van a hacer algo diferente".

Finalmente, se han aprobado dos propuestas de concesión de la Medalla al mérito de la Policía Local de Badajoz a la administrativa adscrita al Servicio de Policía Local Josefa López Sanabria y a los agentes de dicho cuerpo Alfonso Galindo Mangas y Juan Francisco Silverio Lucio.