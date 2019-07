5 de julio de 2019

Cabezas (PSOE) dice a Rivera y Abascal que "hagan suyo" el "enamoramiento" del PP de Badajoz con Cs y Vox

BADAJOZ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha trasladado a los líderes nacionales de Ciudadanos, Albert Rivera, y Vox, Santiago Abascal, que "hagan suyo sin remilgos" el "enamoramiento" del PP de Badajoz, Ciudadanos y de Vox y que "harían bien" en "copiarlo" en Murcia o Madrid.

Cabezas ha sostenido que "nunca" pensó que el nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Badajoz "fuera tan rápido en hacer cosas" dado que "ya" ha "empezado a exportar emprendimiento ideológico por toda España".

"Por eso le mando un mensaje a Alberto Rivera y a Santiago Abascal para que hagan suyo, sin remilgos, el enamoramiento del Partido Popular de Badajoz, de Ciudadanos y de Vox y que lo copien en todos los rincones de España, harían bien en copiar este engendro en Murcia, en Madrid", ha señalado, para pedirles también "que se dejen de tonterías y de falsas resistencias: PP, Ciudadanos y Vox son lo mismo y están encantados de haberse conocido".

Así se ha pronunciado Ricardo Cabezas en una rueda de prensa en la que ha valorado el reparto de delegaciones anunciado este pasado jueves por el primer edil de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que ha tachado como "un engendro" presentado por el "medio alcalde", que "no solo ha logrado que Badajoz sea la primera capital de provincia con la extrema derecha en el gobierno".

"Desde ayer tenemos el gobierno municipal más facha de toda España", ha criticado Cabezas, para quien Fragoso "es capaz de retorcerse y contorsionarse para ser más ultra que nadie", mientras que Cs Badajoz "no son de centro sino que están a la derecha a la derecha" y el "único que está en su sitio" es el concejal de Vox, Alejandro Vélez, que "es el más centrado".

Igualmente, ha reiterado que la "unión de los tres perdedores" en las pasadas elecciones del 26 de mayo que ha dado lugar al equipo de gobierno "más caro que nunca ha tenido Badajoz" y con más liberados y personal de confianza "que nunca ha tenido el ayuntamiento", y ha aseverado que Fragoso, "en plan incoherente y faltando a la verdad", "falseó" el pasado jueves "la realidad sobre la unión de los tres" y compareció en solitario porque Gragera y Vélez "se quedaron en sus despachos evitando escenificar, a bote pronto, el tripartito o trifachito".

EQUIPO DE GOBIERNO DE "PLÁSTICO"

También ha considerado que se trata de un equipo de gobierno "tan artificial, tan de plástico" que "es una burla a la ciudad de Badajoz" y que "no está creado para responder a las necesidades y demandas" de la misma, sino a "los intereses propios", "dividirse el botín" y "marcarse el territorio entre ellos" puesto que, a su juicio, "han supeditado a la ciudad a su propio reparto de poder y no al revés" en unas delegaciones en las que no hay coordinación de las mismas ni de subvenciones.

Para el portavoz del PSOE, las áreas de Limpieza y Ferias y Fiestas "no merecen una liberación total", ni el 80 por ciento de dedicación parcial Turismo y Mantenimiento del patrimonio artístico ni la portavocía del equipo de gobierno, y hay concejalías "muy vacías de contenido" y otras como Urbanismo y Vías y Obras "sobrecargadas", mientras que Cs "ha pillado cacho como si tuviera ocho concejales" y el PP "se ha dejado comer la tostada como si tuviera seis" y "lo de Vox es un mundo aparte".

REFUGIO DE FASCISTAS

"El medio alcalde, que ha demostrado que le trae al pairo la ciudad desde hace mucho tiempo, ha convertido el excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz en un refugio de fascistas y, con sus medidas, quiere financiar a Vox con fondos públicos con los impuestos de todos los pacenses", ha señalado por otro lado en relación a que el concejal de Vox contará con el candidato a la Presidencia de la Junta por este partido, Juan Antonio Morales, como asesor y con el exalcalde de Guadiana y número dos a la Asamblea, Antonio Pozo, como administrativo.

Al respecto, ha criticado que el ayuntamiento de la capital pacense desde este pasado jueves "es el retiro glorioso de la extrema derecha extremeña" y "de los caballeros de Franco", lo cual le "avergüenza", le "entristece" y le "duele", a la vez que ha tildado de "provocación" que Vélez asuma, junto a Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, la Coordinación de poblados y ha pedido a Fragoso al respecto que "lo cambie" y "ponga otro concejal".

En todo caso, Ricardo Cabezas ha confiado en que "hagan las cosas mejor que el equipo del PP en solitario", quienes "todavía no se han enterado que la ciudadanía de Badajoz les suspendió por su mala gestión en la pasada legislatura", acerca de lo cual ha puntualizado que Fragoso, 40 días después del 26M, "no ha asumido ninguna responsabilidad en su desastre electoral".

Finalmente y sobre Fragoso, ha sostenido que sus "gruesas" palabras son "una demostración del odio visceral que destila" contra él mismo y "un odio enfermizo que no le permite vivir", a la vez que ha incidido en que el "problema es él que ha fracasado, que ha perdido ocho concejales por méritos propios" y "eso es lo que no soporta", ni que la gente de Badajoz "no le haya permitido ganar las elecciones".

"Voy a seguir mi camino porque cuento con una amplia mayoría de gente que me apoya y voy a trabajar con humildad por la ciudad como mejor pueda y sepa, con la responsabilidad de que somos 12 concejales de 13 que hay en la oposición por un equipo de gobierno heterogéneo de tres formaciones que suman 14.", ha concluido para recomendar a Fragoso que "está en su ocaso político y que habla con las tripas" y que "no se puede ser buen alcalde con tanto odio" y pedirle que su "agresividad" contra él mismo "no la paguen los vecinos".