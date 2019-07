8 de julio de 2019

Calderón, a la espera de alguna oferta "interesante" para poder jugar en un equipo de la NBA en la próxima temporada

BADAJOZ, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador villanovense José Manuel Calderón ha adelantado que está a la espera de que haya "alguna oferta que pueda ser interesante" para él y para su familia para poder jugar la próxima temporada en algún equipo de la NBA, sobre lo cual ha reconocido que no va a volver a jugar si no tiene "una oferta que realmente" le "interese".

A preguntas de los periodistas en Badajoz por sus planes deportivos de cara a la próxima temporada, Calderón ha señalado que "de momento nada más" dado que, a día de hoy, está "esperando, contemplando, viendo si hay algo" que les interese o no. "Dentro de unas semanas o así, o la semana que viene tomaremos la decisión que sea", ha continuado.

Al respecto y sobre la posibilidad de retirarse si no encuentra ofertas en la NBA, el base extremeño ha admitido que no va a volver a jugar si no tiene una oferta que le "interese realmente", dado que es tiempo para su familia, aunque seguiría viviendo durante unos años en Estados Unidos.

"Sí, creo que lo tenía muy claro desde el principio, creo que tomé una decisión hace tiempo con mi familia de ir a jugar a la NBA, de tener un sueño y llegar al máximo posible, volver aquí otra vez a jugar sería volver a tener que venderles otro sueño que yo creo que es demasiado", ha indicado.

De este modo, ha expuesto que ahora le toca disfrutar de su familia y tener otros objetivos y otros retos, pero que "hasta la próxima semana o por ahí veremos a ver cómo va la cosa".

José Manuel Calderón ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante la presentación del Campus Calderón que se desarrolla esta semana en Badajoz.