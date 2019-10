El Centro de Desarrollo Cerujovi pone en marcha un banco de casas y tierras en Extremadura para evitar la despoblación

456567.1.644.368.20191013103930

VIVARES (BADAJOZ), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Desarrollo Rural Cerujovi, con sede en Vivares (Badajoz) y a través de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural 'Coceder', ha puesto en marcha un banco de casas y tierras en Extremadura para atraer habitantes a los pueblos del mundo rural y con ello evitar la despoblación.

Se trata de un proyecto que se llama 'Despoblamiento rural' y, según ha informado el técnico de este centro Raúl Pascual, el objetivo es crear "un banco de casas" que actualmente "no se están utilizando" y que "la gente no es capaz de vender" y "no saben que hacer con ellas".

Para ello, cuentan con la plataforma volveralpueblo.org en la que se pueden facilitar los datos de casas, tierras o negocios por parte de sus propietarios y Cerujovi lo pone "a disposición" de otra gente a nivel nacional.

"Gente de otras comunidades o provincias que quieran venir al pueblo rural a buscar nuevas condiciones de vida o a hacer negocios, a través de la plataforma ven la viabilidad que tienen para invertir en esta zona", ha detallado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Pascual ha destacado que el medio rural "va perdiendo población" y eso conlleva "una pérdida de servicios" y "de calidad" porque van desapareciendo guarderías o entidades bancarias, entre otros, y de ahí la puesta en marcha de esta iniciativa.

"350 CASAS DISPONIBLES"

Así, Pascual ha señalado que actualmente tienen "unas 350 casas disponibles", también "164 tierras" y "cinco ideas de negocio" en la región y que, hasta el momento han hecho una transacción de un alquiler en "menos de una semana" y que están "en negociaciones con tres personas que son de Barcelona".

Sobre las casas y tierras disponibles, Raúl Pascual ha dicho que "el 99 por ciento" son de personas mayores que han fallecido y que "los hijos viven en otras localidades" por lo que "prefieren poner un alquiler más económico" porque las viviendas deshabitadas "se deterioran".

Además, el técnico de Cerujovi ha resaltado que este servicio "es totalmente gratuito" y ha añadido que han enviado información sobre este proyecto a "unos 120 pueblos de Extremadura" con una población "menor de 5.000 habitantes" para ir "abriendo poco a poco" esta iniciativa a las diversas localidades de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el presidente de Cerujovi, Manuel Maeso, ha explicado que con este proyecto intentan "poner en contacto" a nuevos pobladores que quieran vivir en el medio rural porque "desgraciadamente" hay mucho despoblamiento. "Queremos poner esa relación entre nuevos pobladores con personas que tienen esas viviendas en desuso", ha matizado.

Sobre Cerujovi ha indicado que se trata de un centro en el que trabajan "para la población del medio rural" y "sobre todo con personas en situación de exclusión social" a las que proporcionan formación y dan servicios sociales.

En este sentido, Manuel Maeso ha detallado que cuentan con una "diversidad de programas" dirigidos a personas mayores, a menores, a mujeres del medio rural.