11 de septiembre de 2019

Cepyme apuesta por un gobierno a nivel nacional "fuerte, estable" y que tenga como "objetivo" al mundo de la empresa

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuevas, ha apostado por la conformación de un gobierno a nivel nacional "fuerte, estable" y que piense y tenga como "objetivo" y "no como diana" al mundo de la empresa.

Así, sobre la situación política actual en España, ha reconocido que a Cepyme le "preocupa" la "incertidumbre", toda vez que "el mundo económico siempre huye" de ésta.

"El dinero como se dice es muy miedoso. La iniciativa allá donde no hay certidumbre no quiere empezar y en ese sentido en España estamos expectantes a ver qué ocurre... elecciones sí, elecciones no, pacto sí, pacto no", ha dicho a preguntas de los medios tras mantener una reunión este miércoles en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

De este modo, Cuevas ha incidido en que Cepyme viene "diciendo alto y claro en los últimos meses" que quiere "un gobierno fuerte, un gobierno estable, y un gobierno que piense y que tenga como objetivo al mundo de la empresa".

"Y digo como objetivo, no como diana... Queremos a un gobierno que realmente crea en la empresa y crea que es un activo de la sociedad y para el progreso de la misma hay que afianzarla", ha añadido.

Al respecto, ha indicado también que en este marco que Cepyme está "intentando convencer a todos los partidos, a los que son más afines o no más afines en sus programas" de que "la empresa ha de ser el centro de sus políticas".

A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA

En cuanto a la reunión mantenida con Vara, el responsable de Cepyme ha explicado que ha compartido con el presidente de la Junta los proyectos, y la visión actual sobre la empresa, y se ha puesto a "disposición" del Ejecutivo regional porque "los empresarios tienen que estar cerca de las administraciones para intentar influir en que sus decisiones sean las más acertadas para la pequeña y mediana empresa española".

También, ante el "problema generalizado" en los territorios de las infraestructuras, ha incidido en que a los empresarios les "gusta" competir en "igualdad de condiciones", teniendo en cuenta que "comunidades o provincias limítrofes tienen muchas veces una condiciones que no juegan en el mismo terreno de juego, no tienen las mismas oportunidades los empresarios de una y otra provincia".

En este sentido, ha apoyado la finalización de infraestructuras como el tren de alta velocidad en Extremadura, al tiempo que ha reconocido que es importante apostar también por "las infraestructuras del futuro" en cuestiones como las tecnologías.

Al mismo tiempo, tras reconocer que Vara es "un presidente sensato, que cree que la empresa es un bien de la sociedad", ha apostado por "trabajar codo con codo" y ponerse a disposición "unos y otros para colaborar y contribuir al progreso de la pyme española, extremeña", ya que ello "conlleva el progreso de la sociedad".

Ha defendido también la importancia de que los gobiernos apuesten por "el diálogo social", por la "sintonía, la paz social que brinda la buena sintonía de los interlocutores sociales, los sindicatos y los empresarios". "De verdad hay que creer en el diálogo social, hay que apoyarlo", ha subrayado.

Finalmente, también ha defendido la "armonización" de normas en una "unidad de mercado" en España, por ejemplo, a nivel fiscal y normativo, como "un incentivo para mejorar la productividad" del país.

Cabe apuntar que en el encuentro mantenido este jueves con Fernández Vara, además de Gerardo Cuevas, han participado el presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Pedro Castro, y con el secretario general de esta organización, Javier Peinado.