1 de julio de 2019

Ciudadanos propone una consulta a los cacereños sobre el futuro del Hospital Nuestra Señora de la Montaña

Pide que la segunda fase del Hospital Universitario concluya en esta legislatura

CÁCERES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Alcántara, ha propuesto que se convoque una consulta ciudadana para que los cacereños elijan el futuro uso del Hospital Nuestra Señora de la Montaña cuando el edificio, propiedad de la Diputación Provincial, quede vacío por el traslado de sus servicios sanitarios.

"Estaría muy bien poner en marcha entre los ciudadanos cacereños las diferentes opciones y que los cacereños se pronunciaran al respecto porque es la mejor expresión de participación", ha dicho Alcántara que cree que, debido a las numerosas propuestas que se han puesto encima de la mesa para el uso de estas instalaciones hospitalarias, la mejor solución sería realizar un proceso de participación ciudadana que dirimiese a qué se va a dedicar el edificio.

No obstante, en primer lugar ha pedido que se establezca la mesa de trabajo conjunta entre diputación y ayuntamiento para, "entre todos", tomar una decisión "consensuada" sobre el uso del hospital provincial. Según ha recordado, se han barajado varias opciones como una residencia de ancianos, un centro juvenil, un hospital de lujo o "un centro comercial", un tema que surgió "en plena campaña por parte de un colectivo empresarial", ha explicado respecto a la última opción enumerada.

"Creo que es el momento de empezar a que esa mesa conjunta entre diputación y ayuntamiento se haga ya para que no estemos muchos años con un edificio vacío", ha insistido el portavoz municipal de la formación naranja que considera que sería "una lástima" que este edificio, que cuenta con una protección especial, estuviera vacío muchos años.

Por eso considera que, de aquí a final de año, "hay que tomar una decisión al respecto", la cual, según ha insistido el portavoz este lunes en una rueda de prensa al ser preguntado por este asunto, "debe ser consensuada entre las administraciones" y "a través de un proceso participativo", ha insistido.

SEGUNDA FASE DEL NUEVO HOSPITAL

Respecto a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, Alcántara ha pedido que se acometa en esta legislatura porque, lo que se ha abierto "es la mitad del proyecto inicial del hospital". Así, desde el grupo municipal de Ciudadanos se insta a la Junta de Extremadura a que acometa las inversiones "necesarias" para terminar el complejo hospitalario.

Según ha indicado, el hecho de coexistan varios hospitales ahora mismo en la ciudad, "sin que ninguno tenga todas las dotaciones y especialidades necesarias para la correcta atención al usuario está generando situaciones, no solo de incomodidad, sino de falta de calidad en la atención al paciente y descoordinación", ha dicho.

Así, considera que en materia de salud hay que ser "tremendamente exigentes" y "no se puede poner en riesgo la vida de nadie", ya que "no se puede permitir que un centro hospitalario no reduzca al mínimo la probabilidad de errores" y "no cuente con los recursos humanos y materiales de un centro hospitalario del siglo XXI", ha sentenciado el portavoz de la formación naranja.

Alcántara ha recordado que el plan funcional para la segunda fase data de 2011 y cree que hay que adaptarlo "ya" porque se ha quedado obsoleto. Además, se ha referido a la necesidad de que la Diputación de Cáceres recalifique unos terrenos para poder construir la segunda fase ya que hay que resolver este escollo urbanístico para continuar con las obras y concluir el complejo hospitalario.

"Lo que falta por construir es tan grande como lo ya construido", ha incidido, al tiempo que añade que el presupuesto que se maneja es de 70 millones de euros para la construcción y unos 40 millones en equipamiento, adicionales a la inversión ya realizada.

Ciudadanos se une también a la demanda de una línea de autobús urbano específica que dé servicio al nuevo hospital y solicita el incremento de especialista para atender el centro pero, sobre todo, exige la puesta en marcha "urgente" de la segunda fase. "Es una asunto prioritario para la ciudad" y el Servicio Extremeño de Salud (SES) "está en deuda con la ciudad", ha sentenciado porque a nivel sanitario "hay los mismos problemas que hace diez años".

Alcántara considera que "urgentemente" hay que demandar la construcción de la segunda fase que, a su juicio, se puede hacer en estos cuatro años de legislatura "con voluntad política y presupuestos".