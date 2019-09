5 de septiembre de 2019

Ciudadanos solicita que se compense a Cáceres con fábricas de coches y baterías si la mina de litio sale adelante

Si no se atrae industria y el daño medioambiental es "inviable" la formación naranja dirá "no" a la explotación

CÁCERES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres ha pedido que la industria automovilística europea compense a la ciudad con la instalación de fábricas de coches y baterías eléctricas si el proyecto de la mina de litio en la Sierra de la Mosca sale adelante, ya que, "si tan importante es el litio cacereño", se debe poner en marcha un proceso de industrialización en la ciudad.

"Si nos están diciendo los promotores que la industria del automóvil europea no puede depender de países terceros hay que plantear que, si necesitan nuestro litio, no deben colonizarnos porque no somos un territorio como Bostwana o Zambia, sino Europa, y si tenemos litio y está a dos kilómetros de la ciudad, que nos compensen", ha aseverado el portavoz de la formación naranja en el consistorio cacereño, Francisco Alcántara.

En la primera rueda de prensa en este nuevo curso politico, Alcántara ha fijado la postura de su grupo respecto a este proyecto, al que dirá "sí a la mina, si se compensa a la ciudad y se genera empleo intensivo a través de las fábricas, y si el proyecto tiene las salvaguardas medioambientales que requiere la legislación europea", y dirá "no a la mina, si el coste medioambiental es inviable y si el proyecto no viene acompañado de esa industria generadora de empleo", ha dicho

Por ello, Alcántara considera un "error político" la negativa al proyecto del resto de partidos con representación municipal y de algunos sectores de la sociedad sin haber hecho un análisis medioambiental "riguroso" y un estudio socio-económico de su repercusión. Considera, además, que la presión social que ejercen algunos colectivos es "negativa" y "a veces interesada" porque, según ha dicho, "no todo Cáceres está en contra de la mina".

"Con esto no decimos sí a la mina, sino que se hagan las cosas bien y se tome una decisión posterior", ha dicho Alcántara, que considera que con la postura política "se genera indefensión jurídica" para posibles inversores que pudieran venir a la ciudad porque "se crea aversión" y "se desdeñan posibilidades serias de inversión cuando el empleo debe ser una prioridad absoluta del ayuntamiento". "No nos gusta esa negativa política por principio a un proyecto de esta envergadura", ha sentenciado.

No obstante, a Cs no le gusta que el proyecto solo contemple la extracción del mineral de la zona de Valdeflores sin compensaciones para la ciudad, ni que la empresa cotice en la bolsa de Australia con el objeto "exclusivo" de la mina de litio en Cáceres. "Eso resta solvencia al concepto de multinacional que todos tenemos".

Así las cosas, el posicionamiento de Cs es que "si tenemos tanto litio y se va a necesitar en la industria automovilista europea, que esta industria compense a la ciudad e instale sus factorías de automóviles y de construcción de baterías en Cáceres", ha subrayado el portavoz que cree que lo que hay que combatir es "el cráter del paro".

ESTRATEGIA INTELIGENTE

"Esa es la estrategia inteligente y correcta que debería seguir nuestro alcalde y no esconderse tras la pancarta de 'no a la mina'. Que exiga compensaciones a la ciudad", ha recalcado, porque "no se puede vivir exclusivamente del turismo" y la ciudad necesita más sectores estratégicos de desarrollo como la I+D+i y la industria, según considera Alcántara.

En su comparecencia ha reconocido que "hay que tomar decisiones que no siempre gustan" pero que "estratégicamente interesan a la ciudad". "No decimos sí a la mina, sino sí a explorar las posibilidades reales que tiene el proyecto y con compensaciones para la ciudad, porque si es importante el litio de Cáceres, que la industria del automóvil europea compense a la ciudad".

Según ha añadido Alcántara esta reflexión se está extendiendo en la sociedad extremeña porque la región "necesita compensaciones" y "si Europa quiere que sigamos siendo la reserva de caza europea en contra del desarrollo industrial debe compensar a la región".

Respecto a la presentación del informe de prefactabilidad por parte de la empresa Infinity Lithium, en el que se concreta la posible facturación, inversión y generación de empleo, Cs considera que la corporación confirma con esto su pretensión de seguir adelante con el proyecto de explotación y transformación del litio.

De hecho, algunos responsables de la empresa han visitado la región para reunirse con responsables políticos en lo que Ciudadanos considera una "mejora en la política de comunicación" de los promotores que "están haciendo su trabajo". "Nos parece excesivo que un promotor privado tenga que estar detrás de los políticos para llevar a cabo sus proyectos, pero ellos están haciendo su labor", ha concluido.