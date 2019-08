3 de agosto de 2019

Concha Velasco felicita al Festival de Mérida por la Medalla de Extremadura y no descarta ahora regresar un año más

MÉRIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz Concha Velasco se ha sumado a las felicitaciones al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida por la concesión de la Medalla de Extremadura, máxima distinción institucional de la comunidad autónoma.

Lo ha hecho precisamente sobre el escenario de Teatro Romano de la capital extremeña, ya entrada la madrugada de este sábado, al término de la función de 'Metamorfosis', la obra con la que la veterana actriz participa este año en el Festival de Mérida.

Una vez concluida la función, y tras recibir el aplauso de los espectadores, Concha Velasco se ha dirigido al público y ha aprovechado para felicitar al festival por este reconocimiento: "Es un honor que compartimos todos", ha señalado antes de invitar al escenario al director del certamen, Jesús Cimarro, a quien además ha aprovechado para ponerse nuevamente a sus disposición para regresar con un nuevo espectáculo en la edición de 2020.

"Me lo he pensado mejor, Jesús. Quizás si me llamas el año que viene, vuelva. Aunque tenga 80 años, qué más da", dijo Concha Velasco ante el público emeritense, que celebraba con aplausos el replanteamiento de la actriz.

Lo cierto es que Concha Velasco anunció su despedida del Teatro Romano de Mérida la semana pasada tras el estreno de la función que está llamada a ser el gran éxito de taquilla de la presente edición del festival.

Jesús Cimarro, por su parte, también dirigió unas palabras al público asistente a la función de este viernes, al que dio las gracias por ser el responsable de que la Junta haya concedido tal reconocimiento al certamen que dirige desde el año 2012.

"Son ustedes las personas más importantes, las que hacen que el teatro siga vivo", dijo Cimarro entre aplausos.