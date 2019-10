4 de octubre de 2019

Espinosa (Vox) critica que PP "ha mantenido" la Ley de Memoria Histórica cuando "espanta" a dirigentes como Díaz Ayuso

BADAJOZ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que la Ley de Memoria Histórica "no tiene ningún sentido" y que hay que "desmontarla", y ha manifestado que dirigentes del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso "aciertan" cuando dicen que les "espanta", pero que el "problema" es que cuando el PP gobernado "la ha mantenido".

"La presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso dijo que la memoria histórica le espanta, eso fue lo que dijo, cosa que nos parece normal, la memoria histórica, la Ley de Memoria Histórica, es una sinrazón, no tiene ningún sentido, nosotros venimos diciendo desde nuestra fundación que hay que desmontarla", ha defendido Espinosa de los Monteros.

No obstante, ha remachado, el "problema" es que el Partido Popular y dirigentes como Isabel Díaz Ayuso "aciertan cuando dicen que les espanta" pero luego el PP, que ha estado en el Gobierno cinco años o casi seis, "la ha mantenido" y, en su opinión, "de hecho no tiene ninguna intención de desmontar la Ley de Memoria Histórica".

De esta manera se ha pronunciado Espinosa de los Monteros en declaraciones a los medios en Badajoz, donde ha sido preguntado por las declaraciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre la memoria histórica y la quema de iglesias y sobre las pronunciadas por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en relación a la exhumación de Franco.

En relación a la citada normativa de Memoria Histórica, el portavoz de Vox en el Congreso ha sostenido que es una manera de "forzar" a todos los españoles "a pensar de una cierta manera", que "impide" la libertad de cátedra y la de expresión y que "impide que un periodista, un escritor o un español de a pie pueda pensar o escribir cosas de manera libre".

"Nos marca un camino y no nos podemos salir de ahí, cosa que yo creo que los políticos no deberían hacer, los políticos sobre todo no deberían estar recordando lo que pasó hace 80 años para ver si nos dividen", ha defendido, para agregar que "más bien" deberían pensar hacia dónde se puede apuntar de cara a los próximos 80 años y hacia dónde irá España en ese tiempo "de una manera unida".

Del mismo modo, se ha mostrado "muy de acuerdo" con las declaraciones de Ortega Smith y ha insistido en que hay cosas "mucho más importantes que lo que pasó hace 80 años". "Nos tenemos que concentrar en lo que pasará en los siguientes 80 años", ha insistido.

QUERELLA A TORRA

Por otro lado e interpelado por la querella criminal que Vox ha interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por los delitos de rebelión, colaboración con grupo terrorista y provocación, conspiración y proposición para la rebelión, Espinosa de los Monteros ha defendido que, desde su fundación, la formación que preside Santiago Abascal ha actuado judicialmente "donde otros no lo han hecho".

Algo que ha hecho, ha agregado, "incluso desde antes de la creación de Vox" que tenía "antes" una fundación llamada Fundación para la defensa de la nación española "que todavía existe" y que "ya se ha caracterizado desde su inicio por perseguir judicialmente y administrativamente" aquellas iniciativas que les "parece" que "atentan contra la unidad de España".

En este contexto, ha recordado como un "ejemplo" una, en su opinión, "victoria importante" con la Ley de protección de datos que supuso "la mayor multa jamás puesta" a ANC y a Òmnium por la utilización "ilegal" de datos privados de personas "en beneficio de la idea de la separación de España".

También se ha referido al caso concreto del juicio al 'procés' que "inicia Vox", primero en un juzgado de Barcelona, después en el TJS de Cataluña y posteriormente en el Tribunal Supremo, en relación al cual ha confiado en que "haya sentencia muy pronto" y que sea "condenatoria", así como que ha sido "gracias a la iniciativa de Vox" y que "por desgracia no lo hizo el Estado a iniciativa propia" ni el anterior Gobierno, ni la Fiscalía, ni la Abogacía.

"Lo inició Vox y eso ha sido, yo creo, muy importante para la estabilidad y la unidad de España y por tanto lo haremos siempre", ha recalcado, para agregar que si ven indicios de delito en el caso de la actuación del señor Torra "desde luego" que desde Vox procederán a acusarle formalmente como ya ha anunciado la formación y "al señor Torra y a todos aquellos que atenten contra la unidad de España".

Finalmente y sobre el ultimátum a Torra para retirar la pancarta sobre los "presos políticos y exiliados" del Palau de la Generalitat, ha hecho hincapié en que toda iniciativa que tome el Gobierno, "sea del color que sea" y "sea socialista" o "de cualquier otro color", "en defensa de la unidad de España en Cataluña y en cualquier otro lugar" contará "siempre con el apoyo indubitado de Vox".

"Siempre, siempre que lo haga de manera seria, siempre que no se utilicen los recursos que tiene el Estado de una manera torticera para que parezca que están haciendo algo y realmente no lo hagan", ha concluido en declaraciones a los medios de comunicación, a preguntas de los periodistas, con motivo de una visita a la ciudad de Badajoz acompañado de otros miembros de Vox como el diputado nacional Víctor Sánchez del Real.