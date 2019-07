16 de julio de 2019

La eurociudad entre Badajoz, Elvas y Campo Mayor quiere dar un "salto de calidad" en promoción turística

BADAJOZ, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurociudad Eurobec que conforman Badajoz, Elvas y Campo Mayor quiere dar un "salto de calidad" en promoción turística, mediante el diseño de un producto estructurado en torno a aspectos como el patrimonial, el turismo ornitológico o el gastronómico.

"Queremos que pase de ser un lema a un producto estructurado lo de 'Tres ciudades, dos países, un solo destino' porque estamos absolutamente convencidos de que gran parte del futuro que tiene nuestro territorio está en ese foco de atracción turística", ha destacado el presidente de Eurobec y alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.

Este "foco" permitirá, con el toque que suponen dos culturas, dos países diferentes y un territorio que comparte "elementos tan importantes como más de 20 kilómetros de muralla que se explican de forma conjunta", ha explicado Fragoso.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fragoso ha añadido la "riqueza" ornitológica de la eurociudad o la gastronómica, o una agenda festiva y cultural "más que sobresaliente" con fiestas que aspiran a tener repercusión internacional como las Festas do povo de Campo Mayor o los Carnavales de Badajoz.

Unos aspectos que les permiten "tener un producto que puede sorprender al mundo" y con el que quieren "dar un paso" en su "estructuración" y a la hora de trabajar con touroperadores internacionales o agentes de diseño de productos en ese ámbito, ha explicado el alcalde de la capital pacense.

Francisco Javier Fragoso se ha pronunciado de esta forma este martes, en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro en el Ayuntamiento de Badajoz con los presidentes de la Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, y de Campo Mayor, Ricardo Pinheiro, para tratar asuntos relacionados con el proyecto Eurobec.

Una reunión en la que, en materia de turismo han estado evaluando las diferentes áreas de trabajo, donde la promoción turística es "un puntal absolutamente clave" en el cual ya están trabajando en aspectos como la presencia en las ferias de turismo Fitur de Madrid y la Bolsa de Turismo de Lisboa.

De este modo y, además de seguir por la misma senda de trabajo como folletos de promoción conjunta, plantean poder diseñar o estructurar un paquete turístico, así como difundir información en todos los hoteles de las cadenas situadas en Elvas, Badajoz y Campo Mayor o en líneas aéreas y prensa especializada, para lo cual están "estructurando desde el punto de vista turístico lo que supone la suma de las tres ciudades" y, según ha puesto como ejemplo, poder disfrutar en el mes de septiembre de Almossassa en Badajoz y de la Feria de San Mateo en Elvas.

ASAMBLEA GENERAL Y PRÓRROGA DEL PROYECTO

Se trata de uno de los asuntos abordados en la reunión de la comisión ejecutiva de la Eurobec que actualmente preside Fragoso, quien ha avanzado por otro lado que ya han convocado el siguiente plenario o asamblea general de la eurociudad para el 15 de octubre, cuando se producirá el relevo en la presidencia que pasará a ser ostentada por Ricardo Pinheiro, además de evaluar este año de trabajo de las diferentes comisiones que se han estado reuniendo.

Según ha explicado, los diferentes servicios municipales han estado coordinando áreas de trabajo como son Turismo, Cultura, Servicios Sociales, Deporte o Medio Ambiente en la eurociudad, que ya cuenta con un anagrama o logotipo 'Eurobec', que es el nombre con el que se presentaron los tres municipios al proyecto financiado a día de hoy por la Unión Europea a través de su programa Interreg.

Al respecto, ha anunciado Fragoso, han acordado que van a pedir una prórroga para que se pueda seguir desarrollando este proyecto a lo largo del año 2020, por cuestiones como que hasta mediados de 2018 el Diario de la República Portuguesa no ha publicado la constitución formal de la eurociudad porque la tramitación administrativa en el país luso "ha sido muy larga", por lo que han "perdido" un año en el sentido de que "no" podían ejecutar acciones porque "todavía no estaba formalmente constituida" en Portugal, aunque sí en España.

"Nos merece la pena darnos un año más que nos permita consolidar este proyecto", ha defendido Francisco Javier Fragoso, para quien uno "de los grandes acuerdos" es poder aumentar un año, hasta el 2020, todas las acciones que tienen financiadas por la Unión Europea y que les parecen "francamente interesantes", entre las cuales ha citado una agenda conjunta en soporte digital con eventos culturales o deportivos en la eurociudad.

SERVICIOS SOCIALES

Igualmente y como un "ejemplo del buen funcionamiento" de las comisiones, ha hecho hincapié en que la de Asuntos o Servicios Sociales se ha candidatado a un proyecto europeo que ha sido concedido y que, aunque no incluye recursos económicos, sí técnicos, de manera que profesionales europeos van a analizar todo lo que tiene que ver con los servicios sociales transfronterizos y la problemática conjunta en cuestiones como inmigración o prestaciones sociales en el espacio que forman Elvas, Badajoz y Campo Mayor.

Entre las "dificultades", ha situado el intercambio de estudiantes de Primaria, Infantil y Secundaria de ambos territorios en un aspecto del que no tenían conocimiento hasta ahora, como que, para mover un alumno menor portugués, el padre tiene que ir a un notario y levantar un acta donde le da permiso por cada una de las acciones de movilidad que tiene, lo cual conlleva un gasto que en todo caso podría financiar el proyecto Eurobec.

No obstante, ha agregado el presidente de la eurociudad, también incluye "dificultades" de movilidad y de tiempo para los propios padres que dificulta este intercambio, razón por la cual la mayoría de los movimientos que ha habido, hasta ahora unos 700, han sido desde Badajoz hacia Elvas y Campo Mayor, y ante lo cual van a trasladar formalmente este asunto a las dos secretarías de Estado de Cooperación internacional responsables de organizar la próxima cumbre entre España y Portugal.

En todo caso, ha hecho una "evaluación francamente positiva" de lo que han avanzado en la eurociudad, de la promoción turística conjunta o de la coordinación que van teniendo las tres ciudades, con la "voluntad" e "idea" de que, en los próximos meses, vayan dando "fruto gran parte" de las contrataciones que cada municipio está llevando a cabo, como tener una página web o las tarjetas de eurociudadanos.

En este sentido, ha avanzado que los proyectos están "todos casi en marcha" y que la tarjeta "físicamente está" aunque ligada al desarrollo de la página web que tiene contratado Elvas con unos trabajos que podrían concluir a mediados de septiembre, a la vez que ha sumado que se ha realizado una encuesta para poder evaluar el grado conocimiento de la eurociudad y que, según el primer avance de resultados, el principal elemento de barrera que suponen las relaciones entre los vecinos de las tres ciudades "está el desconocimiento de la información".

"Es decir, la gente no sabe qué servicios da a sus ciudadanos Elvas, la gente no sabe qué da a sus ciudadanos Campo Mayor y la gente de Elvas y Campo Mayor no sabe lo que le damos en Badajoz a nuestros vecinos, todo esto lo vamos a solucionar con la página web que le va a dar acceso con la tarjeta de eurociudadano", ha señalado Fragoso, que ha agregado que la encuesta también refleja "un desconocimiento amplio de lo que supone la eurociudad".

Finalmente, ha remachado que la encuesta también aporta "curiosidades" como que el ciudadano de Badajoz va fundamentalmente de restaurantes y de compras a Elvas o Campo Mayor, cuyos residentes "a lo primero que viene" a la capital pacense es a echar gasolina "y con una diferencia tremendamente bestial en la frecuencia".