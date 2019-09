16 de septiembre de 2019

Una exposición muestra en la Asamblea "la historia de los ayuntamientos democráticos extremeños"

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patio Noble de la Asamblea de Extremadura ofrece desde este lunes una exposición que muestra "la historia de los ayuntamientos democráticos extremeños" y los '40 años de elecciones municipales' a través de noticias y portadas del Diario HOY.

Así lo ha explicado la directora de este diario, Manuela Martín, quien ha detallado que con los 35 paneles que conforman la muestra han "rescatado un pedacito de la hemeroteca" del periódico y ha asegurado que "siempre se aprende historia repasando cómo los periódicos contaban los acontecimientos de cada momento".

Martín, durante su intervención en la inauguración de esta muestra, ha reconocido que "no ha sido fácil seleccionar portadas y páginas publicadas durante 40 años" aunque, ha señalado, "no han sido tantas las citas electorales, once en total desde el lejanísimo 3 de abril de 1979 al reciente 26 de mayo de 2019".

"Pero alrededor de esas elecciones ha habido tantos protagonistas, tantos cambios tantas noticias que es imposible no dejar fuera muchas noticias, muchas fotografías", ha subrayado.

La directora del Diario HOY ha manifestado que "lo que se ve es el camino que han recorrido los españoles y los extremeños en particular en estas cuatro décadas" y ha indicado que "en las fotos y textos se traduce la ingenuidad de políticos y ciudadanos en las primeras elecciones" en las que eran "novatos" pero "confiaban en que el futuro iba a ser mejor".

Además, Martín ha añadido que esta muestra también "quiere ser sobre todo un homenaje a esos alcaldes y alcaldesas y a esos concejales de todos los partidos y adscripciones políticas que han batallado por mejorar sus pueblos y ciudades".

Esta exposición ha sido inaugurada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y en la misma también han estado presentes la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, la consejera de Igualdad y Portavoz, Isabel Gil Rosiña, así como diputados de los grupos representados en la Cámara autonómica y alcaldes y alcaldesas que ejercen su cargo en la actualidad y algunos que lo fueron en el pasado en diversas localidades extremeñas.

LA DEMOCRACIA TIENE "UNA DEUDA" CON LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, Fernández Vara ha calificado esta exposición como un "regalo" para la sociedad extremeña "recordando 40 años de municipalismo" en la región que, a su juicio, "es lo mismo que decir 40 años de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad y probablemente donde encontremos la razón de ser de lo que ha cambiado Extremadura en todo este tiempo".

"Yo suelo decir que la democracia española tiene una pequeña deuda con los ayuntamientos", ha afirmado Vara al tiempo que ha recordado que cuando se aprobó la Constitución en 1978 se puso "el foco" en las autonomías porque eran "lo nuevo" mientras que los consistorios "como eran anteriores, cambiaron el signo de quienes lo gobernaban" y "a partir de ahí empezaron a construir la base más amplia de la democracia que son los ayuntamientos", ha recalcado.

"No se dentro de 40 años cual será la exposición, lo que si se es que los ayuntamientos serán el instrumento, la herramienta esencial para mejorar la vida de las personas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo extremeño.

Finalmente, Fernández Vara se ha fijado en la evolución del Diario HOY a lo largo de estos 40 años y ha subrayado que "al final el periodismo es la verdad y con la verdad se llega al fin del mundo". "Sin prensa libre no hay democracia o no se podría llamar de esa manera", ha concluido.

"REFORZAR EL PAPEL DEL MUNICIPALISMO"

Por su parte, Blanca Martín ha valorado el trabajo y esfuerzo de los alcaldes y alcaldesas de la región como "responsables" de la administración más próxima a los ciudadanos y ha abogado por "reforzar el papel del municipalismo para preparar y afrontar mejor el futuro de los pueblos y ciudades".

Martín ha subrayado que los ayuntamientos son la administración "más próxima" al ciudadano, a la vez que ha añadido que son estos los que atienden sus demandas "pese a contar con menos recursos y contar con competencias más limitadas".

De este modo, según ha informado la Asamblea en nota de prensa, ha considerado que la autonomía municipal, las competencias y los recursos financieros "son fundamentales para asegurar" que los gobiernos municipales "satisfagan las necesidades y aspiraciones de los vecinos".

"El esfuerzo de las mujeres y hombres municipalistas debe verse reforzado porque son la clave necesaria para preparar y afrontar el mejor porvenir de nuestros pueblos y ciudades", ha aseverado Martín, quien ha apelado a la unión para continuar avanzando hacia una Extremadura "más igualitaria, más próspera y con más justicia social".