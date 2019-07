5 de julio de 2019

La extremeña que debutará en Primera como árbitra asistente de fútbol dice que todo se puede lograr con "mucho trabajo"

BADAJOZ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La extremeña Guadalupe Porras Ayuso (Badajoz, 1987), que se convertirá en la primera mujer en debutar en la máxima categoría de fútbol nacional masculino como árbitra asistente, ha asegurado que "todo se puede conseguir" con "mucho trabajo y sacrificio".

"Muchas veces pensamos que por ser mujer no vas a poder conseguir algo y en el momento en el que te planteas ser una más y vas consiguiendo objetivos ves que puedes conseguir lo que te propones en la vida con mucho trabajo y sacrificio", ha destacado Porras, al tiempo que ha afirmado que "no hay que pensar que por ser mujer no puedes conseguir nada".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Porras ha apuntado que "afortunadamente" en el arbitraje y el fútbol femenino están "evolucionando", lo que hace que "se vaya normalizando la situación".

"Es verdad que de unos años para acá hemos ganado en números dentro del arbitraje porque desde la Federación Española, desde el Comité Técnico de Árbitros, se está fomentando mucho eso para que haya cada vez más mujeres", ha ensalzado.

A este respecto, ha puesto como ejemplo que "se está viendo que en Primera División Femenina están arbitrando tríos femeninos", algo que, a su juicio, supone que "las chicas que comienzan dentro de este mundo puedan mirar un escaparate".

"Yo cuando comencé había chicas pero no había Primera División Femenina donde arbitraran chicas, entonces tú no podías mirar en ese escaparate, ahora ya si y eso hace que las chicas quieran seguir y conseguir lo que ha conseguido la compañera que arbitra en Primera Femenina o en mi caso llegar a la Primera División Masculina", ha apuntillado.

Asimismo, ha aseverado que desde que comenzó en el mundo del arbitraje en Extremadura "siempre" le exigieron "como una más", algo que "a día de hoy" le alegra porque es algo que, según ha sostenido, le ha "permitido llegar a Primera". "Ser una más con las mismas oportunidades", ha remarcado.

CON "GANAS"

Por otra parte, Guadalupe Porras ha manifestado que está "con ganas de que empiece la competición" así como que siente "satisfacción" por alcanzar esta categoría; "sobre todo al pensar en todo lo que se ha hecho para llegar aquí", ha puntualizado.

"Son 16 años dentro del arbitraje y sobre todo eso satisfacción de haber conseguido llegar a la máxima categoría del fútbol español y con ganas de seguir trabajando dentro de este mundo", ha indicado.

Del mismo modo, esta árbitra que comenzó su andadura profesional como militar, ha subrayado que "todo ayuda en la vida" ya que en el Ejército estuvo "casi 10 años" y allí aprendió "mucho" y vivió "muchos tipos de momentos", algo que, ha dicho, "es un bagaje en la vida para coger experiencia".

De cara a la próxima temporada, Porras ha asegurado que va a "seguir igual", preparándose "de la misma manera" porque "todo" lo que ha "trabajado" es lo que le ha llevado a Primera. "Sabemos que la Primera División Española es la mejor liga del mundo pero he estado en Segunda y tiene un nivel altísimo, hay que seguir igual con la misma exigencia física, técnica, y todo lo que conlleva esta Primera División", ha concluido.