Un extremeño recorre en bicicleta santuarios y catedrales de ocho provincias en solo siete días

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Antonio Magro, vecino de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra, ha recorrido en bicicleta santuarios y catedrales de ocho provincias españolas --en total ha transitado por ocho-- en tan solo siete días, a principios de julio, en los que sus piernas han pedaleado durante unos 1.500 kilómetros.

En concreto, la ruta partió desde el Santuario de Nuestra Señora Santa María de los Remedios en su municipio y de allí se dirigió hacia templos con gran devoción mariana, como el Santuario de Nuestra Señora del Rocío en Almonte (Huelva), la Basílica de la Macarena en Sevilla, entre otros de la capital hispalense, y la Iglesia de San Jacinto de Córdoba, donde se venera a Nuestra Señora de los Dolores.

Posteriormente, el camino prosiguió con destino a Andújar (Jaén), para subir hasta el cerro en el que se encuentra el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Tras ello, dirección a Caravaca de la Cruz (Murcia), para apreciar la Santísima y Vera Cruz; después a Valencia, para visitar a la Virgen de los Desamparados, y culminó su particular viaje en bicicleta en la Basílica de la Virgen del Pilar de Zaragoza.

No obstante, en su periplo también ha pasado por las provincias de Granada, Albacete, Cuenca y Teruel, todo ello en seis días, mientras que en un séptimo hizo un par de horas para finalizar su camino, que ha transcurrido completamente por carretera.

LA VUELTA A EXTREMADURA

En declaraciones a Europa Press, el protagonista, que ya en 2014 dio la vuelta en bici a Extremadura bordeando la comunidad en cuatro días con 900 kilómetros, relata que él no es "un ciclista profesional ni un deportista que busca marcas y compite para ello".

Sencillamente, se define como "un ciudadanito de a pie que disfruta de todas las cosas que nos ofrece la naturaleza y, por supuesto, la vida". Por tanto, "de la conjugación de ambas" surge el concepto de ciclismo para Antonio Magro.

El origen de esta aventura, según comenta, se remonta a "la Cuaresma de este año, por tierras cordobesas, concretamente en Puente Genil, cuando invitado por un familiar acudí a esa maravillosa tierra a celebrar los preparativos de la Semana Santa, con una tradición que siguen desde hace siglos".

Al respecto, cuenta que "habían invitado a unos representantes de la Hermandad de la Vera Cruz de Caravaca, y fue al estar sentados codo con codo con los murcianos cuando se me ocurrió ir desde el Santuario de Los Remedios de mi pueblo natal, Fregenal de la Sierra, hasta donde conservan ese trozo de la Cruz de Cristo". Si bien, finalmente amplió la ruta con el trazado ya expuesto.

Entretanto, Magro explica que ha ido sólo como ciclista, aunque asevera que "detrás de esta aventura había bastante gente: desde el que ha trazado en el GPS todas las carreteras, hasta los dos jóvenes que me acompañaron los dos primeros días para que no me faltara de nada en cada momento, mi hijo los cuatro días restantes y, en la llegada a Zaragoza, representantes de Komvida Kombucha.

Precisamente, dicha empresa frexnense ha patrocinado el camino y le ha abastecido con komvidas para darle "la energía que a veces necesitaba". Además, el protagonista se muestra agradecido de su familia y amigos, así como de todos los que le han seguido por redes sociales "en este fantástico trayecto".

SUS ANDANZAS

Al reflexionar sobre sus andanzas en bici, el protagonista confiesa que lo que más le ha llenado ha sido "la confianza en uno mismo, porque si se quiere, se puede".

Al hilo de ello, narra que "la dificultad comienza a partir del cuarto día", puesto que "por mucho que haya entrenado en el último mes, nunca estás montado en la bicicleta más de once horas diarias, que es a la media que he salido y, por consiguiente, no es fácil acostumbrarse a esa paliza durante seis días seguidos".

Como ciudadano experimentado en largas rutas en bicicleta y teniendo en cuenta ésta completamente por carretera, aconseja que "la precaución es lo más importante", porque "un despiste te puede costar caro". Por consiguiente, recomienda al salir en carretera "saber qué estás haciendo y convertirlo en un placer, no en un lamento", algo a aplicar tanto para los ciclistas, como para los conductores de coches y camiones, etc.

Una vez superado este reto, Antonio Magro afirma que es "imprevisible, como siempre", ante próximas rutas a marcarse. "Me quedo y quiero disfrutar de todo lo vivido en estos días y agradecer a Dios la naturaleza tan maravillosa que nos ha dado y, en concreto, en nuestro país con estas tierras marianas por excelencia, que son un lujo para cualquier deportista", destaca este vecino de Fregenal de la Sierra con "mente inquieta".