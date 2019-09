22 de septiembre de 2019

El festival Europa Sur de Cáceres cumple 10 años con una concentración de vespas y ocho conciertos

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival hispano luso Europa Sur de Cáceres, que se celebra los días 27 y 28 de septiembre, celebra su décimo cumpleaños con una concentración internacional de vespas y ocho conciertos gratuitos, con cuatro grupos españoles y otros tantos portugueses.

Alrededor de unas 200 vespas participarán en este encuentro que contará también con otras actividades que culminan con los conciertos, que tendrán lugar a partir de las 20,30 horas en la plaza de Santa María de la capital cacereña.

Los grupos lusos son The Twist connection (Oporto), The Walks (Coimbra), The Manchesters (Lisboa) y The Peorth (Fátima), mientras que las bandas españolas que se subirán al escenario de la parte antigua cacereña son Sweet Barrio (Madrid), The Bar-Kings (Sevilla), Descartados (Don Benito) y José A. Secas & Los Eclécticos (Cáceres).

En cuanto a la concentración de scooters, se esera que lleguen motoristas procedentes de Oporto, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga,

Guadalajara, Talavera de la Reina, Fátima, Sintra, Leiria, Aveiro o Vilanova de la Barquinha, entre otros lugares.

El viernes, día 27, ya se empezará a notar la presencia de los motoristas que tienen como punto de encuentro la cafetería Lizarrán, en la calle Moret. De ahí se desplazarán a la plaza de Santa María para disfrutar de la primera jornada de conciertos. Todas las vespas participantes quedarán expuestas en la Gran Vía cacereña.

El sábado, día 28, está prevista una ruta que arrancará en la Plaza Mayor de Cáceres a partir de las 10,30 horas. La comitiva realizará un recorrido de alrededor de 100 kilómetros para visitar localidades como Cásar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, Navas del Madroño, Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres, informa la organización en nota de prensa.

En en la plaza de Garrovillas, hacia las 13,30 horas, está prevista una fiesta amenizada por distintos djs hasta bien entrada la tarde. De vuelta a Cáceres, el Hotel Alfonso IX acogerá la Cena de Gala, en la que se entregarán los distintos trofeos a las mejores vespas y a los clubes scooteristas más numerosos, para de allí seguir rumbo a la plaza de Santa María, donde tendrá lugar la segunda jornada de conciertos.