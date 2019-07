5 de julio de 2019

Gragera (Cs) pide a Cabezas que no pierda el respeto y le reprocha que no tenga el mismo criterio para la diputación

BADAJOZ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha replicado a su homólogo en el Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, que se puede hacer oposición "de muchas de las maneras" pero no perder el respeto.

Gragera ha pedido a Cabezas, tras sus últimas declaraciones, que "intente moderarse y que intente respetar a los demás" porque se puede hacer oposición "de muchas de las maneras pero no se nos puede perder el respeto".

Según el portavoz de la formación naranja se ha pasado a criticar la acción personal con al hablar de "venir a trincar", unos "términos gruesos" que no comparte Cs ni lo está "diciendo en otras administraciones", ha agregado, para recalcar que "hay otra manera de hacer política y de decir las cosas", que "hay que ser razonable" y "mesurado" y que él intenta evitar la "confrontación para que esto no sea una escalada del 'y tu más'".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su parecer sobre la valoración del portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, del reparto de delegaciones anunciado este pasado jueves por el primer edil de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.

Gragera ha sostenido que Cabezas "está utilizando últimamente unas palabras que no se corresponden con un representante público" y que hable "de trincar en el Ayuntamiento de Badajoz" cuando ha pasado a cobrar este viernes en la Diputación de Badajoz "prácticamente el mismo sueldo que el alcalde", y se le va a nombrar vicepresidente primero.

Un nombramiento en relación al cual ha rechazado las, como ha remachado, "palabras textuales del presidente de la corporación provincial para darle mayor relevancia institucional y para que pueda hacer una mejor labor en otra administración", a la vez que ha negado que Cs vaya al ayuntamiento a trincar.

También ha expuesto que la situación del grupo provincial de Cs "no va a ser la misma que va a tener" el grupo de Cabezas en el ayuntamiento, "entre otras cosas porque se le da un personal de confianza a jornada completa" y en la Diputación a Cs a media jornada en una institución en la que se eleva a 27 el personal de confianza, o se aumentan los salarios con 15 liberaciones.

"Todo el argumentario del señor Cabezas en el ayuntamiento, que vale aquí al parecer, no vale en Diputación", ha insistido Gragera, que se ha referido a la "doble moral" de Cabezas y el PSOE y a que "se tienen que cuidar muchas veces de sus palabras porque lo que no hacen aquí quizás sea porque ellos no pueden hacerlo aquí, porque donde pueden sí lo hacen".