30 de septiembre de 2019

Una jornada analiza en Mérida los programas intergeneracionales para afrontar el reto demográfico y la soledad

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Para, entre, con todas las edades' analiza este lunes en Mérida los programas intergeneracionales que se están llevando a cabo para afrontar el reto demográfico y la "soledad no deseada" de las personas mayores.

Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha resaltado que se trata de un "acto muy importante" para la Junta, para Extremadura y "para las personas de edad".

"De lo que se trata en esta jornada es de reflexionar qué hay en otras comunidades autónomas para que todos aprendamos cómo tienen que ser estos programas intergeneracionales", ha subrayado Vergeles en declaraciones a los medios previas al inicio de este acto.

Se trata de una jornada organizada por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) en la que se pretende crear un espacio de diálogo desde el paradigma intergeneracional, fomentando la inclusión, aprovechando los recursos de las distintas generaciones en beneficio mutuo, promover un entendimiento y respeto entre generaciones para caminar hacia una sociedad para todas las edades.

Así, la presidenta de UDP, Francisca Tricio, ha resaltado que "esto no es más que para avanzar, para hacer cosas positivas, cosas que se necesitan" porque España tiene "un problema que es una gloria" y es que "envejecemos cada vez más", ha espetado.

COLABORACIÓN ENTRE DISTINTAS GENERACIONES

De este modo, Vergeles ha detallado que esta jornada se desarrolla a lo largo de este lunes con actividades por la mañana y por la tarde. Así, durante la mañana van a "analizar los programas intergeneracionales", es decir, "cómo pueden colaborar las diferentes generaciones para poder afrontar eso que hablamos del reto demográfico", ha señalado.

A este respecto, ha apuntado que dichos programas "tienen un proyecto, un objetivo, una función" y que "fundamentalmente permiten ganarse el respeto entre ambas generaciones, reconocer lo que una generación y otra están haciendo por la sociedad y aprender los unos de los otros".

El responsable de Sanidad y Servicios Sociales ha señalado que en la región hay desarrollados "tres grandes proyectos de programas intergeneracionales", uno que hace el IES Jaranda de Jarandilla de la Vera (Cáceres) con Servimayor, otro que han desarrollado en Granadilla (Cáceres) y un tercero sobre "envejecimiento activo y saludable".

José María Vergeles ha puesto en valor la generación "de personas de edad", de la que -ha dicho- tiene que "aprender tanto el resto de la sociedad" y en la que hay que "invertir" desde "el punto de vista de la justicia social".

"Y eso es de lo que tratamos hoy, de montar esos programas intergeneracionales para que después de verdad produzcan lo que tiene que producir, cosas buenas para las generaciones más jóvenes y las de edad", ha añadido.

El vicepresidente segundo también ha explicado que por la tarde se va a celebrar "un gran acto" en el que van a "poner programas pilotos en determinados municipios" para "combatir esa soledad no elegida de las personas de edad" que, a su juicio, "efectivamente es el gran reto demográfico en este momento".

A este respecto, Vergeles ha afirmado que "la mayoría de las institucionalizaciones" en las residencias de mayores se producen "por el miedo que da la soledad no elegida", por lo que, según ha manifestado, esto es algo a "combatir" y puede hacerse de tres formas, a través del voluntariado, de los programas intergeneracionales y del desarrollo de la teleasistencia avanzada, ha indicado.

Por último, también ha destacado que en estas jornadas van a "poner en valor" estrategias de la región como el "cohousing de Servimayor", que es "una idea muy importante para las personas que quieren vivir de forma autónoma" pero con "servicios comunes", ha detallado; o el "pueblo-residencia" de Pescueza (Cáceres) que es un modelo para que "las personas de edad sigan viviendo donde quieren vivir", ha finalizado.

QUE LOS PUEBLOS "NO DECAIGAN"

Por su parte, Francisca Tricio ha explicado que la falta de recursos en la "España despoblada" ha "logrado que la gente joven se vaya y se quede la gente mayor prácticamente desasistida" por lo que hay que "conseguir" que se "vuelva a la normalidad" en los pueblos y que estos "no decaigan".

Así, Tricio ha indicado que "los jóvenes son fundamentales porque son nuestros depositarios" por lo que es "fundamental" compartir "proyectos que son solidarios".

"Los mayores somos, hasta donde podemos, independientes y queremos ser independientes, yo no quiero que me metan en una residencia, quiero estar donde yo quiero estar, me tienen que preguntar", ha manifestado al tiempo que ha puesto en valor el modelo de Pescueza que es "replicable" en otras zonas de España.