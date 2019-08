29 de agosto de 2019

Maroto dice que al PSOE no le da "miedo ninguno de los escenarios" y que les encontrarán "unidos" si se va a elecciones

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que al PSOE no le da "miedo ninguno de los escenarios" y que les encontrarán "unidos" si se va a nuevas elecciones.

Asimismo, ha considerado que las 300 medidas que presentará el próximo martes Pedro Sánchez deberían ser el "inicio de un acuerdo" con todos aquellos que quieren que España "avance".

Maroto se ha referido así al acuerdo programático que Sánchez dará a conocer y que ha surgido de las reuniones celebradas durante las últimas semanas con diferentes colectivos para mejorar el que ya fue un "buen programa de gobierno" que hizo que se ganaran las elecciones y se recuperara el Senado.

De esta forma, la ministra, durante su intervención en una comida organizada por el PSOE en Mérida y con la que este partido ha abierto el curso político, ha aseverado que el PSOE no quiere que haya nuevas elecciones porque ya las ha ganado, por lo que ha emplazado a "que pregunten a otros sobre si se tienen que repetir", toda vez que los socialistas están "preocupados porque haya ya gobierno cuanto antes".

"No sabemos lo que pasará estos días, pero como bien decía el compañero Vara, no nos dan miedo ninguno de los escenarios. El partido tiene que estar unido, lo hemos estado, los resultados el 28 de abril y el 26 de mayo no hubieran sido posibles si el partido no hubiera trabajado y hubiéramos trabajado unidos con convicción, pensando siempre en que estamos aquí para hacer política útil, eso es lo que nos diferencia de otros", ha indicado.

"Si tenemos que ir a elecciones, nos encontrarán unidos, nos encontrarán además con un proyecto de país, porque está por ver lo que están ofreciendo otros. No sabemos, algunos se han ido de vacaciones y todavía no han vuelto", ha aseverado

TRABAJANDO "DESDE EL PRIMER DÍA"

Por ello, ha incidido Reyes Maroto en que el PSOE ha estado trabajando "desde el primer día" para conformar un gobierno teniendo a Podemos como socio preferente, al que se le ha ofrecido un acuerdo programático, aunque "ellos estaban más en las personas y no tanto en las políticas".

No obstante, se ha referido la ministra a que en la pasada legislatura PSOE y Podemos han llegado a "importantes acuerdos" en el Congreso, como la subida del salario mínimo o de las pensiones, aunque ha lamentado que haya "sido imposible conformar un gobierno de coalición" y se "ha perdido la confianza", al votar Podemos dos veces que no a un gobierno de Pedro Sánchez.

CRITICA LA "SITUACIÓN DE BLOQUEO"

En su intervención, Maroto ha criticado que determinadas formaciones políticas no hayan entendido el resultado electoral del pasado 28 de abril, al tiempo que ha criticado la "situación de bloqueo" existente en el país y que impide que España "arranque".

Asimismo, se ha referido a los "muchos retos" que tiene por delante el país, entre los que ha incluido la despoblación, la transición ecológica o la digitalización, por lo que "no nos podemos permitir no tener gobierno para afrontar esas grandes retos".

De esta forma, Reyes Maroto también se ha referido a la situación de las infraestructuras de Extremadura, de la que ha dicho que se deben superar determinados "déficits", ya que hay "mucho talento en esta tierra", a lo que ha añadido que el Gobierno de España está alineado con los gobiernos municipales y regionales.

Por ello, ha considerado que qué mejor manera que el Ejecutivo nacional "eche a andar" y pueda empezar a desarrollar una política industrial y turística para los pueblos españoles, momento en el que ha abogado por trabajar en un "proyecto" de país y de región y que atienda a las necesidades de los ciudadanos.