Monago dice que la Junta no invertirá esta legislatura tras "reventar" las cuentas para "pagarse la mayoría absoluta"

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la Junta no realizará en esta legislatura ninguna gran inversión después de haber "reventado" las cuentas públicas al "meter las facturas en los cajones" antes de las elecciones para poder "pagarse la mayoría absoluta".

Monago ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida tras conocerse que el déficit de la comunidad ha alcanzado los 273 millones de euros en julio, lo que supone el 1,35 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), unas cifras "realmente escandalosas", según ha señalado, en tanto que supone el doble de la media nacional y la tasa más alta de todo el país.

Un exceso de gasto que según el dirigente 'popular' no ha ido a parar a la Educación o la Sanidad extremeñas, sino que se ha destinado fundamentalmente al gasto corriente, porque, según ha añadido, "ahora aparece la realidad de las cuentas" de la región, en relación a que se están pagando las facturas que al finalizar la pasada legislatura la Junta "metió en los cajones".

"Con Vara han vuelto las facturas a los cajones. Le hemos pagado la mayoría absoluta", ha señalado Monago sobre el presidente extremeño, quien prometió en la campaña electoral "cuadrar las cuentas públicas sin descuadrar la vida de la gente", y que no está haciendo "ni lo uno ni lo otro".

Así, ha apuntado que las cuentas están "descuadradas", y no porque el dinero haya ido a mejorar la sanidad o la educación, ha señalado, sino que se ha destinado a engordar a "Doña Junta", que según ha añadido la administración regional es "un fin en si misma. Existe para alimentarse".

Monago, que ha señalado que las cifras de inversión de la Junta son inferiores a las de los "peores años de la crisis", sin embargo ha incrementado un 10 por ciento el número de empleados públicos, hasta superar los 48.000, sin que se haya solucionado el problema de la falta de profesionales sanitarios.

Por tanto, con unas cuentas que "van a reventar" a poco que se "constipe la economía", en Extremadura no hay dinero para inversiones, por lo que ha vaticinado que en esta legislatura tampoco se construirán ni el "medio hospital" que falta por levantar en Cáceres, ni el de Don Benito-Villanueva, a pesar de que se destinen fondos a levantar un poste con un anuncio sobre el mismo.

A toda esta situación se suman los 200 millones de euros que el Estado adeuda a la comunidad procedentes de la financiación autonómica que no está transfiriendo el Gobierno en funciones. Una situación que es "culpa" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según Monago, quien "chantajea" a la oposición con no pagar si no es investido presidente.

Con todo ello, ha vaticinado que el inicio de la legislatura viene "con curvas" para la economía regional, al tiempo que ha señalado que le da "miedo" pensar en que la Junta elabore el presupuesto del año 2020 sin conocer las previsiones económicas del Gobierno, que sigue en funciones y ante la perspectiva de que se vuelvan a convocar elecciones generales si Sánchez no consigue definitivamente los apoyos para ser investido.

En ese caso, ha pedido a la Junta que elabore esas cuentas desde la "prudencia", si bien ha lamentado que este es un principio que el gobierno regional socialista "no conjuga".