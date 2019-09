6 de septiembre de 2019

El músico Gene García reivindica el cante gitano a través de sus pinturas en una exposición en Badajoz

BADAJOZ, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico Gene García expone hasta el 2 de noviembre en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz una colección de 22 retratos en acrílico de míticos cantaores flamencos.

La exposición 'Cante Gitano. El pellizco', inaugurada este pasado jueves, supone el regreso a la pintura de Gene García tras su primera incursión en el 2016 con la exposición 'Black Portrait', formada por retratos en acuarela de grandes instrumentistas y vocalistas de la música negra afroamericana.

Ahora, en su segunda muestra pictórica, ha querido hacer un guiño al mundo gitano, con esta colección de 22 retratos en acrílico sobre papel en la que reúne a míticos cantaores gitanos.

La mayoría de estos retratos son en blanco y negro, aunque en el caso de los flamencos que aún siguen vivos ha querido añadir una nota de color a través del rojo, que representa "la sangre que fluye", informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

La inauguración ha tenido lugar en la tarde-noche de este jueves 5 de septiembre. García ha apuntado que esta segunda muestra tiene conexión con la primera, ya que "en ambas se muestra, por un lado, el sufrimiento del pueblo afroamericano y, por otro, el del pueblo gitano, tan denostado a través de los años".

Sin embargo, como precisa, lo que pretende reflejar es "cómo a través del sufrimiento se puede crear un arte único y especial, como el jazz y el blues, y en esta ocasión, el cante flamenco con raíz y origen gitano".

En cada una de las obras es denominador común "el gesto de los artistas, ya que a excepción de tres cuadros, están todos cantando y todos expresan a través de sus ojos y bocas el pellizco típico con el que interpretan los gitanos el flamenco".

Entre estos artistas se encuentran Porrina de Badajoz, la Kaíta, Bernarda de Utrera, Agujetas, la 'Perrata', Lole Montoya, Juan Talega, la Paquera de Jerez, la Perla de Cádiz o Antonio Mairena, entre otros.

La muestra ocupa un lugar preferente en la sala el retrato de una leyenda inmortal, como Camarón de la Isla, flanqueado por las obras de Manolo Caracol y Anita 'La Piriñaca'. Los tres aparecen sin cantar porque ha querido "reflejar la sintonía que tenían los tres, pues Caracol y Anita se metían mucho con Camarón de pequeño, ya que era rubio".

Gene García reconoce que tanto en la música como en la pintura es autodidacta y en el caso concreto de esta muestra admite que necesitaba hacerla para expresar artísticamente su "compromiso con el pueblo gitano y mi deseo de reivindicar igualdad".

A la inauguración ha asistido el diputado de Transformación Digital y Turismo, Manuel José González Andrade, que ha recordado que el cante gitano se caracteriza por el 'pellizco'.

"Ese algo, ese no sé qué difícilmente definible que no es exactamente el 'duende', que no es exactamente el talento, que no es exactamente el arte, pero que tal vez podamos reconocer en la suma de todas estas cosas más la conciencia de ser gitano", señala el diputado provincial.

Por ello, ha felicitado al artista por haber logrado plasmar "sin palabras y, a su vez, con toda la fuerza y la intensidad que brotan de su mano y sus pinceles, a estos cantaores y cantaoras que son referencia no sólo para el mundo gitano, sino también, transcendiéndolo todo, para la cultura universal".

También han intervenido en el acto el comisario de la exposición, Antonio Vega, así como el musicólogo Gonzalo Montaño, que ha valorado el "ejercicio de empatía con el cante gitano que tan bien ha entendido Gene". El toque musical lo han puesto el cantaor Juan Suárez y el guitarrista Juan Vargas.