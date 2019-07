2 de julio de 2019

El PP extremeño alerta de que se han creado "brechas difícilmente salvables" de paro con el resto de regiones

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha mostrado este martes su "preocupación" por los datos del paro del mes de junio, que a su juicio muestran la "debilidad" del mercado laboral extremeño, y en el que se han creado "brechas difícilmente salvables" con el resto de comunidades.

Y es que, aunque la bajada del paro en junio en Extremadura en 1.770 personas con respecto a mayo supone una "buena noticia", también es cierto que "ha sido un descenso inferior al que han experimentado el resto de Comunidades Autónomas", por lo que Gema Cortés ha considerado que en Extremadura "se han creado brechas difícilmente salvables" con respecto a otras regiones de España.

"Esta es una dinámica que no se rompe fácilmente", ha señalado la portavoz del PP extremeño, quien ha señalado que el empleo o la capacidad de crecimiento de la economía extremeña "están claramente a la cola del país", un problema que la región viene "lastrando desde hace muchos años".

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, Gema Cortés ha señalado que la subida en Extremadura también ha sido menor que en el resto del país, lo que a su juicio pone de manifiesto que "Extremadura tiene un serio problema con el empleo" y lidera el paro en el conjunto del país.

Así, y según los datos aportados por la portavoz del PP, desde que Fernández Vara tomó posesión como presidente de la Junta hace cuatro años, la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura "apenas ha subido un 6,7 por ciento", frente a un 12,7 por ciento de la media nacional, ha dicho.

En ese sentido, Cortés ha señalado que aunque "es una realidad" que en la actualidad hay menos parados que hace cuatro años en Extremadura, la región no sigue "al mismo ritmo que lo han hecho el resto", a lo que ha añadido la situación creada debido a los "miles de extremeños que se han ido en los últimos años en busca de oportunidades", y de los que la Junta de Extremadura "no habla porque no quiere hablar", ha lamentado.

"La gente se va, y por tanto desaparecen de las listas del paro", ha señalado la portavoz del PP, quien ha añadido además que "el poco empleo que sea crea es muy estacional, con mucho peso de los contratos temporales", ya que el 97 por ciento de los contratos realizados en junio con temporales.

Ante esta situación, "si queremos que Extremadura salga adelante, necesitamos al sector privado, tan olvidado por el señor Fernández Vara", ha destacado Cortés, quien ha señalado que el presidente extremeño "no puede seguir viviendo en esos mundos de fantasía que describía en el debate de investidura", aunque lo sigue haciendo".

"Lejos de coger el toro por los cuernos y asumir esta responsabilidad que tiene como presidente", Gema Cortés ha lamentado que Vara "vuelve a repetir la misma estructura, y además con la misma consejera, que ha sido campeona en liderar el paro a nivel nacional", tras lo que ha concluido que "mismas personas y mismas dinámicas son mismos resultados".