2 de septiembre de 2019

El PP no asiste al "circo" de la comisión de la Asamblea donde comparecen altos cargos y el PSOE le pide "autocrítica"

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura no van a comparecer en la Comisión de Administración Pública que se celebra este lunes en la Cámara regional para sustanciar comparecencias de altos cargos de la comunidad, por considerar que se está produciendo un "incumplimiento" de la norma que regula tal temática.

En concreto, según ha explicado en declaraciones a los medios el portavoz del Grupo Popular en la citada comisión, Juan Luis Rodríguez Campos, el Ejecutivo autonómico estaría incumpliendo la norma autonómica aprobada el pasado mes de abril y que "obligaba a que los altos cargos comparecieran con anterioridad a que fueran nombrados y por tanto publicados sus nombramientos en el Diario Oficial de Extremadura", cuestión ésta que --ha dicho-- "no" se está respetando por la Junta.

A su vez, el portavoz de Administración Pública del Grupo Socialista, Juan Antonio González, ha incidido en que lo que se está haciendo "es respetar precisamente la ley, que dice que tienen que comparecer" altos cargos en comisión parlamentaria, al "igual" que ya ocurrió en la anterior legislatura.

De este modo, González ha pedido a los 'populares' que hagan "autocrítica", que asuman los resultados de las pasadas elecciones autonómicas, y dejen de comportarse como "el ejército de Pancho Villa" y "como unos auténticos adolescentes", al haber "iniciado la legislatura saliéndose de las instituciones" de manera "irresponsable".

POSTURA DEL PP

A su vez, Juan Luis Rodríguez Campos ha recordado que el pasado 19 de agosto su grupo ya informó en rueda de prensa de lo que a su juicio son "graves incumplimientos" de una ley que el gobierno de Vara aprobó en abril de este año, y en la que "se obligaba el propia Junta de Extremadura que los altos cargos comparecieran con anterioridad a que fueran nombrados y por tanto publicados sus nombramientos en el Diario Oficial de Extremadura".

"Anunciamos que no vamos a formar parte de este circo, que no vamos a comparecer hoy en este parlamentario hasta tanto en cuanto no se resuelva el incumplimiento legal al que el señor Fernández Vara quiere llevar a que cometamos todos los miembros de la Comisión de Administración Pública de este parlamento", ha dicho Rodríguez Campos, quien ha matizado que los diputados del PP asistirán únicamente a cinco de las 20 comparecencias previstas este lunes, y que se corresponden con "aquellos altos cargos cuyo nombramiento no ha aparecido todavía en el Diario Oficial de Extremadura y por tanto cumplen con el requisito de la ley del alto cargo que Fernández Vara aprobó en el mes de abril".

"Ya pusimos de manifiesto que se procedió a ese incumplimiento de esa ley en el mes de julio", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que ante ese "hecho" el PP interpuso un recurso de reposición que "no ha sido resuelto todavía" y que, ha dicho, "parece ser que se quiere resolver por la vía de los hechos, haciendo que todos los altos cargos que siguen siendo altos cargos comparezcan esta mañana en este comisión de Administración Pública".

Ante estas circunstancias y el "reiterado incumplimiento de la ley de una manera ya grosera y reiterativa", ha avanzado así que el Grupo Parlamentario Popular cree "conveniente no" participar de esta "burla a la Asamblea de Extremadura, al parlamento, a todos los extremeños y a esta comisión de Administración Pública", ha subrayado.

Así, ha solicitado la suspensión de la Comisión de Administración Pública de este lunes, y que se resuelva el recurso de reposición interpuesto "no contra los nombramientos, sino contra el incumplimiento de la Ley que regula el alto cargo en Extremadura, y que por tanto se resuelvan estos incumplimientos reiterados de la ley".

"El gobierno de Fernández Vara acaba de marcar un hito en el parlamentarismo español: aprobaron una ley en el mes de abril y la han incumplido tres veces y estamos en el mes de septiembre", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "el PP por ahí no va a pasar" porque entiende que hay que "defender la legalidad y además el honor de este parlamento".

"Nosotros vamos a poner el pie en la pared y vamos a decir que por este camino no podemos continuar. Resuélvase el problema jurídico que la propia Junta de Extremadura ha creado y a partir de ese momento que cuenten con nosotros para seguir cumpliendo con la ley que el propio gobierno de Fernández Vara se obligó, se marcó y aprobó en el mes de abril de 2019", ha dicho.

EL PSOE PIDE "AUTOCRÍTICA"

Por su parte, el portavoz de Administración Pública del Grupo Socialista, Juan Antonio González, ha incidido en que este lunes comparecerán 20 altos cargos que "previamente como dice la ley tienen que comparecer" ante la Comisión de Administración Pública.

Tras resaltar también que "Extremadura es la única comunidad autónoma donde los altos cargos comparecen ante la Asamblea de Extremadura y eso es una gran noticia para la transparencia de los políticos en Extremadura", ha considerado "una mala noticia" que el PP "de manera irresponsable haya iniciado la legislatura saliéndose de las instituciones".

"El PP todavía no ha sido capaz de asumir la gran derrota que tuvo en mayo en las elecciones autonómicas y no ha hecho un ejercicio de autocrítica... Que es lo que tiene que hacer, autocrítica, y dejarse de estar como pollo sin cabeza, que es como está ahora mismo el PP de Extremadura, con un lío interno tremendo y peleado con el mundo", ha dicho Juan Antonio González.

En este sentido, ha considerado que los 'populares' "lo que no pueden hacer es dejar las instituciones, ir contra el sistema, porque en democracia los partidos donde tienen que estar es en las instituciones"; y ha apuntado que los diputados del PP "tienen que ser un partido serio y no el ejército de Pancho Villa como en estos momentos se están comportando... Se están comportando como el ejército de Pancho Villa y como unos auténticos adolescentes", ha dicho.

Ha pedido así al PP "seriedad" porque se necesita, ha dicho, "una oposición seria y responsable" y "no" a "unos niños adolescentes que estén llorando por las esquinas".

De nuevo sobre la ley de altos cargos, el diputado del PSOE ha indicado que "lo que dice es que el Consejo de Gobierno propondrá a los altos cargos" y que "una vez que se han propuesto los altos cargos pasarán por la Asamblea", que es lo que según ha subrayado "están haciendo ahora mismo los altos cargos, pasar por la Asamblea de Extremadura, igual que lo hicieron la legislatura anterior".

Finalmente, ha reiterado que "parece que cae en saco roto" que "ésta es la única región y por ley donde comparecen los altos cargos". "Es el único gobierno donde comparecen sus altos cargos y aquí lo que se está haciendo es respetar precisamente la ley, que dice que tienen que comparecer ante los miembros de la comisión, en este caso la de Administración Pública", ha concluido González.