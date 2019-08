9 de agosto de 2019

Un total de 25 pequeñas poblaciones ya disponen de cajeros automáticos instalados por la Diputación de Badajoz

BADAJOZ, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 pequeñas poblaciones de la provincia ya disponen de cajeros automáticos instalados por la Diputación de Badajoz en el macro del Plan de Lucha contra la Exclusión Financiera.

Así, en 16 localidades de la provincia ya se puede sacar dinero de los cajeros automáticos instalados y se prevé que la próxima semana estén en funcionamiento los cajeros en otras nueve pequeñas poblaciones.

De esta forma, en pleno verano, que es cuando se incrementa la población en estos pequeños municipios, que no sobrepasan el millar de habitantes y que en algunos casos no llegan ni a los 200, los vecinos y visitantes no tendrán que desplazarse a otros núcleos poblacionales próximos como hacían hasta la fecha para disponer de dinero en efectivo.

La institución provincial pacense ha recordado en nota de prensa que la crisis cerró cientos de oficinas bancarias en el país y estas pequeñas localidades de la provincia debían afrontar el problema de la despoblación con el añadido de la desconexión financiera.

Por ello, la Diputación de Badajoz apostó por este plan, "pionero en el país", con el objetivo de dotar a una treintena de pueblos de los mismos servicios que las grandes ciudades y contribuir además a luchar contra la despoblación.

En junio de 2018 la Diputación de Badajoz inició el proceso de licitación con el envío del anuncio del Plan de Lucha contra la Exclusión Financiera al Diario Oficial de la Unión Europea.

Así, cuatro entidades financieras presentaron ofertas y finalmente la adjudicataria fue Caja Rural de Extremadura. El contrato se adjudicó por un importe de más de 2,8 millones de euros para los cinco años de duración del mismo, formalizándose en marzo por parte del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo.

La institución provincial corre con el gasto de la instalación, el alquiler del cajero y el mantenimiento de estos puntos durante cinco años.

Los ayuntamientos solo han tenido que poner a disposición el espacio necesario para su ubicación, que han sido en algunos casos casas de cultura y los propios consistorios en otros.

Actualmente están en pleno servicio, incluso dotados de toldos protectores en su caso, un total de 16 poblaciones que son Acedera, Barbaño, Fuente del Arco, Valverde de Burguillos, Atalaya, La Lapa, Hinojosa, Valle de Matamoros, Torremayor, Cristina, Magacela, Gargáligas, Reina, Trasierra, Higuera de Llerena y Malcocinado.

Por otro lado, a fecha 16 de agosto estarán en funcionamiento otras nueve localidades pacenses que serán Helechal, Guadajira, Mengabril, Tamurejo, Capilla, Garlitos, El Risco, Casas de Reina y Villarta de los Montes.

Por tanto, estarán operativos un total de 25 cajeros de las 29 localidades del contrato inicial. De las que restan, Puebla del Prior finalmente se ha caído pues ya se ha abierto allí una oficina bancaria.

Asimismo, en el caso de Sancti Spiritus, Aljucén y Garbayuela se están solventando trámites con los ayuntamientos para la instalación, mientras que durante este tiempo se han incorporado al plan Baterno y Zarza Capilla.

Cabe destacar que desde la empresa adjudicataria se está prestando la formación necesaria a los usuarios sobre el funcionamiento y operatividad del cajero.

Los mismos, que están abiertos las 24 horas del día, permiten el pago de recibos y tributos tanto para clientes de la entidad como los no clientes, cuentan con un dispensador de monedas y se puede recargar el teléfono móvil con ellos.

Según un estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) la provincia de Badajoz contaba en el año 2008 con 747 sucursales bancarias, cifra que se vio reducida hasta 605, un 19 por ciento menos a finales de 2017.