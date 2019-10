Unidas por Extremadura pide a la Junta ideas "contra-cíclicas" y políticas estatales para una situación a "peor"

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha reclamado a la Junta medidas "contra-cíclicas" que "paren" la "tendencia normal del mercado" de trabajo en la región, así como el acompañamiento de políticas estatales para afrontar una situación de desempleo que "en los próximos meses será todavía peor" que ahora.

Tras advertir de que "la tendencia no varía" y continúa la región en una situación en la que "no se hacen políticas que sean contra-cíclicas, que paren la tendencia normal del mercado", de tal forma que "cuando toca que haya más desempleo hay más desempleo", ha criticado que la Administración regional haya cerrado el ejercicio económico, lo que llevará a que "no habrá novedades" en materia laboral hasta final de año.

Como valoración de los datos de paro en septiembre en Extremadura, Macías ha subrayado que las cifras son "peores" en Cáceres que en Badajoz, y ha criticado que "no hay políticas de empleo" por parte del Gobierno de España para Extremadura con el "famoso plan de empleo que prometió Pedro Sánchez y que no aparece ni va a aparecer en mucho tiempo".

"Lo que marca la estadística es que los próximos meses la situación será todavía peor", ha advertido Macías, quien en rueda de prensa este miércoles en Mérida ha añadido que "todo indica que la situación va a continuar deteriorándose" en Extremadura.

Al mismo tiempo, ha lamentado que "continúa la tendencia" de que el paro femenino crezca "más" que el masculino, así como que Extremadura se mantiene en la "cola" del empleo joven, y ha criticado también la "precarización" de los contratos en la comunidad.

"Tenemos una extrema debilidad en la economía extremeña", ha espetado Joaquín Macías, quien defiende que la comunidad necesita "inversiones del Estado que reviertan la situación o que al menos la mitiguen"; al tiempo que ha incidido en que las elecciones generales "retrasa que las medidas o posibles inversiones del Estado no puedan llegar hasta que se constituya el nuevo Gobierno", lo que lleva a "incertidumbre" en cuanto a las inversiones que el Estado destinará a Extremadura.

Finalmente, ha dicho que se advierte "un pulso plano dentro de la política económica, muy dependiente de las inversiones estatales", así como que "no hay tampoco nervio en la iniciativa privada", al tiempo que ha lamentado que la Junta "no" tiene "voluntad política" para afrontar la situación y "todo parece aplazado para los próximos meses" mientras que "la situación de muchas familias trabajadoras continuarán deteriorándose".