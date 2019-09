7 de septiembre de 2019

Aparecen artefactos incendiarios en varios fuegos y la Xunta informa de que ya hay sospechosos por el de Ribeira

A CORUÑA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios artefactos incendiarios han aparecido en distintos puntos afectados por los incendios forestales registrados en las últimas jornadas y las autoridades han detectado a sospechosos del fuego registrado este sábado en Ribeira, que ya afecta a una superficie de 150 hectáreas.

De ello ha informado este sábado el conselleiro do Medio Rural, José Gonzalez, en declaraciones a los medios durante su visita a una de las zonas afectadas por las llamas este sábado en Ribeira, en la provincia de A Coruña.

En su intervención, el titular do Medio Rural ha apuntado a la intencionalidad de la mayoría de los fuegos declarados en la ola de incendios que Galicia vive esta semana. "Esta noche, otra vez cuando ya no pueden actuar los medios aéreos, 16 nuevos incendios en Galicia en las cuatro provincias, en diferentes puntos", ha censurado.

En este sentido, tras recordar que el de Ribeira se inició a las 23,04 horas, ha informado de que la Policía Autonómica y los agentes forestales de las brigadas de investigación, tienen ya a "sospechosos".

Así, ha dejado claro que el de Ribeira no se trata de una "reproducción" del fuego de Porto do Son pero ha rechazado dar más datos sobre los posibles autores y el lugar de aparición de los artefactos para no interferir en las investigaciones.

"Con independencia de los motivos que puede tener alguno de los que hace esto, cualquiera que en una situación con estas circunstancias climatológicas planta fuego poniendo en peligro la vida de las personas y de nuestros bienes, es un delincuente", ha subrayado.

DENUNCIAR A LOS INCENDIARIOS

Además, el conselleiro ha hecho un llamamiento a la "concienciación" y ha animado a los vecinos a denunciar a los incendiarios a través del 900 815 085. "El teléfono está funcionando bien, se han incrementando el número de denuncias, que son anónimas y confidenciales", ha señalado.

Por último, José González ha recordado la importancia de que "estén limpias" las franjas del protección habilitadas alrededor de las aldeas. Así, ha recordado que la Xunta activó medidas para ayudar a los ayuntamientos en el cumplimiento de sus tareas en cuyo cumplimiento serán "incisivos".