La Brilat destaca que "no ha habido incendios en ninguna de las zonas donde ha patrullado"

El conselleiro de Medio Rural lanza "una advertencia clara a los incendiarios": "Vamos a por ellos"

PONTEVEDRA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas desarrollan desde este 15 de agosto y hasta el próximo 30 de septiembre una "operación de apoyo" denominada 'Centinela Gallego', consistente en establecer un despliegue de patrullas y medios aéreos de vigilancia para contribuir a la prevención de incendios forestales. Según ha destacado la Brilat, "no ha habido incendios en ninguna de las zonas donde ha patrullado".

El responsable militar de esta operación, el jefe de la Brigada Galicia VII (Brilat), el general Antonio Romero Losada, ha respondido este miércoles en rueda de prensa a las críticas por la contratación del ejército por 500.000 euros sólo para "labores de vigilancia y disuasión". Así, ha afirmado que, a diferencia de una persona particular, ellos lo hacen "durante las 24 horas del día". "La ciudadanía llega un momento que se acuesta y nosotros seguimos vigilando durante toda la noche", ha aclarado.

Según ha señalado el general Romero Losada, los militares aportan "un plus que no puede hacer cualquier ciudadano" y ha destacado que "la eficacia la demuestra la propia estadística" lo que le ha valido para asegurar que "no ha habido incendios en ninguna de las zonas donde ha patrullado la Brilat".

"No somos todopoderosos", ha añadido Romero Losada, aunque convino que "evidentemente la seguridad cien por cien de que no se va a producir un incendio nadie la puede garantizar".

"SENSACIÓN DE AUTORIDAD"

En esta presentación desarrollada en la Base de la Brilat en Pontevedra también ha participado el conselleiro de Medio Rural, José González, que ha abundado en la respuesta del general Romero Losada para incidir en que "si uniformes y coches del ejército no tienen más trascendencia que particulares vigilando nuestros montes algo falla" ha dicho respecto a la "sensación de autoridad mucho más intensa" que, a su juicio, transmiten los militares.

Por su parte la subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba, ha sostenido en que es "fundamental" su presencia "para incidir en la prevención", algo que cobra especial peso "en un contexto en que dos tercios de los incendios del verano son intencionados", ha afirmado.

En este sentido, José González ha querido "lanzar una advertencia clara a los incendiarios". "Vamos a por ellos", ha subrayado y ha citado el despliegue de drones --vehículo aéreo no tripulado--, cámaras de vigilancia o el "teléfono anónimo de denuncia".

"Entre todos buscamos detectar actividad incendiaria para poder llevar a estos delincuentes ante la Fiscalía", ha rematado en conselleiro.

PATRULLAS

El despliegue inicial de la 'Operación Centinela Gallego' consiste en 27 patrullas, formadas por militares pertenecientes a distintas unidades de la Brilat y al Tercio Norte de Infantería de Marina de la Armada (Ferrol). En función del nivel de esfuerzo, se aumentaría el número de patrullas hasta un máximo de 50 en el nivel alto y hasta 75 en el nivel muy alto, han indicado.

Además, se mantiene la vigilancia aérea con un sistema aéreo pilotado por control remoto (RAVEN) que cubrirá, en sucesivos despliegues, toda la zona de actuación.

En cuanto al ámbito geográfico donde intervendrán, las patrullas realizarán su labor en 33 municipios distintos, repartidos en siete distritos forestales de las provincias de Pontevedra, A Coruña y Ourense.

También hay dos helicópteros en previsión de ser empleados en el momento que la Xunta de Galicia solicitase al Ministerio de Defensa un aumento del nivel de esfuerzo.