26 de septiembre de 2019

Luz verde al decreto que regula las condiciones para que un producto alimentario sea considerado artesano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado el decreto de artesanía alimentaria que ha elaborado la Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), para poner en valor los productos agroganaderos artesanales y "proteger a sus productores".

Esta es la primera norma específica que concretará lo que es una producción artesanal y, de este modo, se evita que se pueda usar este término u otros similares como "hecho en casa" o "casero" de forma "falaz" o "incierta".

Así, la nueva normativa regula las condiciones técnicas específicas necesarias para la producción artesanal de productos alimentarios.

Además, fija que, para garantizar la intervención personal del artesano en el proceso, no se admitirán reetiquetados ni razones sociales de intervinientes en el circuito comercial que no sean las de la empresa artesanal elaboradora del producto, ni se admitirá tampoco el uso de marcas que no sean de la misma.

Habrá un registro en el que deberán estar inscritas todas las empresas artesanales alimentarias y, además del sello 'Artesanía Alimentaria', habrá otros, uno para los productos artesanales "caseros o de casa" y otro para los productos artesanos "de montaña", que también llevarán su propia identificación.

TALLERES LABORALES

El Ejecutivo autonómico también ha resuelto una convocatoria de ayudas de los talleres de empleo dirigidas a los ayuntamientos, mancomunidades y entidades públicas dependientes que permitirá la realización de un total de 77.

El objetivo es incrementar las posibilidades laborales de 1.432 gallegos sin empleo a través de una inversión de 22,3 millones de euros.

Los beneficiarios recibirán formación con certificado de profesionalidad y un contrato de trabajo.

Finalmente, el Consello ha autorizado el cambio de titularidad a favor del Ayuntamiento de Ourense de la Avenida de Otero Pedrayo, tras reformarla con una inversión de casi dos millones.

Asimismo, ha autorizado las expropiaciones para ejecutar una senda peatonal entre Bagüin y Seixo, en el Ayuntamiento de Marín, con una inversión de 700.000 euros.