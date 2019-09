19 de septiembre de 2019

Más de 20 entidades reclaman más y mejores medidas de prevención de incendios y critican la "desidia" de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de entidades 'Por un monte galego con futuro' ha reclamado el incremento y la mejora de las medidas de prevención que existen en Galicia para luchar contra los incendios forestales, que a juicio de la organización se dan en un entorno rural abandonado por la "desidia" de la Xunta.

A esta plataforma se han sumado más de 20 entidades del ámbito rural para denunciar la situación de las políticas forestales actuales "que dan la espalda a la realidad gallega" y "ponen en peligro el futuro de nuestros montes", ha explicado el presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira, esta jueves en rueda de prensa.

En concreto, estas críticas han surgido como reacción a las "nefastas" actuaciones de la Xunta respecto a los montes gallegos, que se limitan a la "vía administrativa o técnica" y "nada hablan de prevención".

A juicio del portavoz de Amigos da Terra, Xosé Santos, es necesario alcanzar una máxima en la prevención que se base en que "el mejor fuego sea aquel que no se produce". Sin embargo, el Gobierno gallego "apuesta todo a una carta: la extinción".

"El estado de abandono de los montes; las pistas y los cortafuegos sin limpiar; el cultivo de especies pirófilas"; así como "la extensión de las plagas" son los asuntos que más preocupan a esta plataforma, porque conlleva al rural gallego a "unas consecuencias catastróficas".

CRÍTICAS A LA XUNTA

Consideran que la presentación del informe de la comisión de expertos --que se presentó el pasado miércoles en el Parlamento gallego-- "no cuestiona absolutamente nada". No habla de la "nefasta política de montes del PP, que solo combate el fuego cuando ya está hecho", ni "del Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia), que no contempla las propuestas de las entidades sociales".

Además, Por un monte galego con futuro denuncia que "los equipos de montes no hayan empezado a trabajar" en materia de prevención "hasta finales de julio". Esto evidencia la "desidia del PP", que entiende que el "medio rural tiene que ser abandonado" para que lo "ocupen proyectos agresivos" en estas zonas.

Por su parte, un representante del Sindicato Labrego Galego Diego Sánchez ha reprochado que la Administración autonómica "no use sus herramientas para el control" y la prevención de incendios y que tampoco cuente con las organizaciones que están en el territorio.

PROPUESTAS

Ante esta situación, la plataforma ha presentado propuestas dentro de un "contexto de cambio climático grave" que, "si continúa manteniendo las políticas actuales" las consecuencias "serán drásticas".

Entre ellas, se encuadra el aumento de las franjas de seguridad, la subvención pública de la limpieza de fincas o modificaciones en la elaboración del Pladiga.

Igualmente, la agrupación convocará una manifestación a finales de octubre para que la institución gallega "tome medidas al respecto" y evite una virulencia cada vez mayor en los incendios forestales debido al cambio climático.