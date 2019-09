7 de septiembre de 2019

Podemos Galicia aboga por un modelo forestal que "no esté al servicio de Ence" para luchar contra los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Galicia ha apostado por un modelo forestal que prime los intereses generales y que "no esté al servicio de Ence" como medida para acabar con las olas de incendios forestales como la que esta semana afecta a la Comunidad gallega.

En un comunicado remitido a los medios, el diputado del Grupo Común da Esquerda e integrante de Podemos Marcos Cal ha asegurado que hay dos factores fundamentales para prevenir los fuegos: la ordenación del territorio y la lucha contra el cambio climático.

"Necesitamos un modelo forestal al servicio de la ciudadanía y no de Ence, y necesitamos un Gobierno que combata de forma decidida el cambio climático, lo que no está ocurriendo con la Xunta de Galicia, que no está haciendo absolutamente nada en la lucha contra el cambio climático", ha manifestado.

En el día en el que se ha conocido que los grandes incendios forestales registrados en los últimos días afectan ya a más de 1.000 hectáreas de terreno, Marcos Cal ha considerado que la "suma de la falta de ordenación del monte y del cambio climático dan como resultado estas olas de incendios tan agresivas y virulentas".

"Todos los expertos coinciden en estas cuestiones, y lo que necesitamos es de unas administraciones públicas que se pongan al servicio de la gente y no al servicio de las grandes empresas", insiste el parlamentario autonómico.