8 de julio de 2019

Unos 150 transportistas del carbón marchan por Galicia para protestar contra la falta de actividad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 150 transportistas del carbón recorren este lunes Galicia para protestar contra la falta de actividad, ya denuncian que llevan dos meses "parados".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación do Colectivo de Transporte do Carbón, Manuel Bouza, ha explicado que hace un año se les comprometió a los camioneros carga de trabajo en la central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) porque "no había problema ninguno" para su continuidad, a pesar de las reformas energéticas necesarias con el fin de adaptarse a la normativa europea --en cambio la central de Meirama, en Cerceda, cerrará en 2020--.

Esta cuestión llevó a los transportistas a inversiones en nuevos vehículos menos contaminantes para el abastecimiento de carbón de la central de As Pontes, por más de cinco millones de euros, para adaptarse al plan de inversiones de Endesa, pero ahora ven paralizado su trabajo "sin aviso". Una situación de la que responsabilizan al Ejecutivo central.

Así, la marcha de camiones ha partido esta mañana de As Pontes rumbo a Ferrol, en un recorrido a lo largo del día por diversas partes de Galicia, que incluye Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. Los transportistas gallegos del carbón son unas 500 personas de más de 200 empresas.

Según avisan, en Endesa As Pontes llevan más de 60 días sin actividad por "el alto coste que debe pagar la central por las emisiones", mientras se compra electricidad a otros países proveniente de centrales térmicas.

PROTESTA ESTE MARTES EN MADRID

Ya el martes, 9 de julio, la movilización saldrá de la Lugo a la 6,00 de la mañana para dirigirse a Madrid por la A-6, con llegada prevista sobre las 12,00 horas.

En la capital de España, realizarán una concentración en la sede de Nuevos Ministerios, con el objetivo de que el Gobierno central atienda a sus demandas y poder reunirse con algún cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.

APOYO DE LA XUNTA

Por su parte, este lunes la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación do Colectivo de Transporte do Carbón, a la que ha trasladado el apoyo del Gobierno gallego a sus reivindicaciones.

Sobre este extremo, la Xunta critica las "consecuencias de una transición energética desordenada a nivel estatal", mientras lamenta que el Ejecutivo central tomase medidas "de forma unilateral y sin diálogo previo con el sector" que dan lugar a una "paralización" de las centrales térmicas gallegas.

En un comunicado, la Consellería de Infraestruturas avanza que trasladará las reivindicaciones del sector de los transportistas del carbón al Gobierno central para buscar soluciones.

Finalmente, indica que apoya la adaptación de la industria a la transición energética en el caso de Endesa con una reordenación viaria en As Pontes con el fin de facilitar las obras en la central para ajustar la producción al nuevo marco normativo.