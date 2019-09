Unas 5.000 personas se manifiestan en As Pontes (A Coruña) en defensa de la actividad de la central

FERROL, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación --con 5.000 personas, según la organización-- ha reunido este jueves en As Pontes (A Coruña) desde las 19,00 horas a trabajadores de la planta, auxiliares, transportistas y vecinos de la comarca del Eume en defensa de la actividad de la fábrica y para exigir una solución.

En declaraciones a Europa Press, Alberte Amado, representante de la CIG, ha explicado que se trata de una las movilizaciones más numerosas de las convocadas en la última semana ante el riesgo para el empleo.

La protesta ha marchado por calles como Ortigueira y Galicia hasta llegar a la Praza do Carme, mientras se escuchan silbatos, bocinas y consignas de los asistentes. Allí, el alcalde, Valentín González Formoso, ha leído un manifiesto consensuado con todas las partes.

En la marcha se han visto muchos chalecos amarillos pancartas como 'Por unha transición xusta. Na defensa do emprego nas Pontes e comarca' y 'No al paro de la actividad en la central térmica de Endesa en As Pontes'.

En esta convocatoria se han dado cita más de una quince de alcaldes de las comarcas de Ferrolterra, Eume, A Mariña y Terra Chá, además de representantes políticos de diversas formaciones a nivel autonómico y provincial.

Todo ello, en una jornada en la que la totalidad de los trabajadores de las auxiliares --son 250 de 15 compañías-- han secundado un paro de 24 horas, convocado por las tres centrales sindicales con representación en este centro de trabajo, CC.OO., UGT y CIG.

CONTRA EL "MERCADO ESPECULATIVO"

En el manifiesto, se ha defendido que la central "se está adaptando" a la directiva europea de emisiones industriales "con una inversión de 220 millones de euros" para "dar así continuidad a un complejo que lleva más de 40 años siendo uno de los motores económicos más importantes de Galicia, manteniendo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y actuando como uno de los pilares fundamentales del progreso socioeconómico del entorno".

En este manifiesto se ha criticado que "el precio de los derechos de emisión de CO2 en Europa son regulados en un mercado que permite y facilita la especulación, lo que supuso que durante el último año, el valor de la tonelada de CO2 se triplicara, anulando así la competitividad de las centrales térmicas nacionales".

Así, "las expectativas generadas por la inversión que se está realizando, que permitirían operar hasta el año 2045, ha creado una situación de incertidumbre sobre la viabilidad y el futuro de estas instalaciones a corto y medio plazo".

Formoso ha alertado de que "un mercado puramente especulativo, en el que se penaliza a la central térmica de As Pontes, el trabajo de cientos de familias de este territorio se ve abocado a desaparecer".

INGRESOS Y EMPLEO

González Formoso también ha avisado que "el Ayuntamiento de As Pontes recibe en concepto de impuestos por esta central térmica más de tres millones y medio de euros al año, que suponen casi el 30% del presupuesto municipal, por lo que su perdida obligaría a cerrar o disminuir servicios para los ciudadanos".

En cuanto a la pérdida de empleo, ha detallado que "esta sería enorme en las compañías auxiliares, porque afectaría directamente a más de 250 personas, a lo que hay que sumar 150 camioneros", además de los puestos de trabajo directos. Además, "abocaría al cierre de mucho comercio y empresas en las comarcas que se vería afectado directa e indirectamente".

El alcalde de As Pontes ha recordado que "esta comarca ya sufrió las consecuencias del cierre de la mina de lignito que llegó a mantener más de 2.500 empleos entre Endesa y las compañías auxiliares".

COMPROMISOS

Por último, el también presidente de la Diputación de A Coruña, ha reclamado que "Endesa se comprometa" y que las administraciones públicas "articulen los mecanismos necesarios que garanticen la continuidad de la explotación de la central térmica en un periodo temporal que permita una transición energética justa".

De tal forma, "que logre buscar las alternativas e instrumentos viables y necesarios para el desarrollo económico e industrial de la comarca".

"Las acciones que estamos llevando a cabo son cosa de todos, y debemos implicarnos hasta el final, ya que nuestras voces tienen que ser escuchadas en la Xunta, en Madrid y en Europa y ser conocedores de que no dejaremos de requerir la articulación de medidas para que la transición sea paulatina y justa", ha avisado. "No pueden condenarnos a una muerte económica y social y seguiremos trabajando y luchando", finaliza el comunicado.