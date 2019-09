18 de septiembre de 2019

Abel Caballero acusa al PP y Cs de buscar una repetición electoral y lamenta la falta de "seriedad" de Podemos

VIGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado al Partido Popular (PP) y a Ciudadanos (Cs) de buscar una repetición de las elecciones generales con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos el pasado mes de abril.

Además, ha lamentado la falta de "seriedad" mostrada por Podemos durante las negociaciones llevadas a cabo con el PSOE para alcanzar un acuerdo que posibilitase la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Preguntado tras una rueda de prensa, el también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha advertido de que el PP y Cs "bloquearán" la conformación de Gobierno si se repiten los comicios en noviembre y estas formaciones "las vuelven a perder".

De este modo, ha criticado que estos partidos no hayan "entendido" la "fase de la democracia" en la que se encuentra España que, a su juicio, debe estar marcada por la "cooperación" entre las distintas fuerzas políticas.

En esta línea, ha asegurado que, para el PP, habría sido "fácil" evitar una repetición electoral mediante una abstención en la sesión de investidura de Pedro Sánchez y ha recordado que, en 2016, el PSOE actuó de este modo para permitir que Mariano Rajoy fuese reelegido como presidente del Gobierno.

Además, se ha referido a las críticas del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que los políticos de España se comportan como "adolescentes", y ha asegurado que el Partido Popular debería "aplicar la madurez" de la que "presume" el líder del PPdeG y permitir un Gobierno del PSOE.

En cuanto a Podemos, Abel Caballero ha afirmado que "no está a la altura de lo que el Estado español necesita", ya que, en su opinión, "no ha hecho un planteamiento político serio". En este sentido, ha recordado que el PSOE ofreció formar parte de un gobierno de coalición a la formación morada y que esta la rechazó. "Menudos compañeros de viaje que, cada vez que haya un acuerdo en el Consejo de Ministros, a los cuatros días digan que no, a los ocho, que lo van a pensar y, a los 16, que ya se verá", ha reprobado el regidor olívico.