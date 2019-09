Caballero advierte que los Ayuntamientos no aceptarán competencias que cedan las CC.AA. si no les dan los recursos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha advertido que en los Ayuntamientos no aceptarán las competencias que les cedan las Comunidades Autónomas "si no se transmiten los recursos" necesarios para llevarlas a cabo.

"Algunas CC.AA. centrifugan responsabilidades a los Ayuntamientos, pero no nos dan los recursos necesarios y eso desde la FEMP lo vamos a luchar. Cada vez que una CC.AA. ceda una competencia no la vamos a asumir si no viene con su coste", ha explicado Caballero en su intervención en la apertura del XII Pleno de la FEMP en Madrid.

Además, ha destacado que cada vez que ocurra una situación así, la FEMP va a desplazarse hasta la comunidad implicada para hacer que "rectifique" y ceda también los recursos económicos. "Vamos a hacer una defensa colectiva para defender nuestra capacidad de actuar", ha puntualizado.

Según ha señalado, la nueva postura de la FEMP no es para tener "relaciones de poder" sino para "atender las demandas de la gente", por lo que no va a ir por la vía de la "confrontación" sino por la de "cooperación, entendimiento y diálogo" para que los municipios consigan lo que les pertenece y "lo que reclaman los 47 millones de personas a través de los Ayuntamientos".

RECLAMA ESTAR EN LA NEGOCIACIÓN DE FINANCIACIÓN

Durante su intervención, donde también ha hecho un balance de la última legislatura que ha estado bajo su mandado, Caballero se ha centrado en los retos para los próximos cuatro años. Entre ellos, ha destacado que la FEMP reclamará un nuevo sistema de negociación con el Gobierno central y las comunidades autónomas, para que estén al "mismo nivel" en las competencias que afectan a las tres entidades, ya que, ha defendido, que todas "son Estado".

Por eso, también ha resaltado que desde la federación van a demandar su espacio en concreto cuando se negocie la financiación para CC.AA y municipios y así "evitar" que los Ayuntamientos "se queden para el final y con lo que otras instituciones no quieren". "Somos fiscalmente responsables porque recaudamos en impuestos el 63% del total por tanto somos financiera y fiscalmente responsables y no sólo las CC.AA", ha detallado Caballero.

El socialista ha querido dejar claro que esta postura que quiere adoptar la FEMP no es para "bajar los impuestos" porque los Ayuntamientos se vean con una inyección económica mayor, sino que sólo reclamarán lo que "les corresponde" a través de una línea de actuación "seria y sensata" como ha demostrado hasta ahora y poder así hacer frente a las necesidades de los ciudadanos.

Caballero ha insistido en que han demostrado ser una administración "solvente" que ha asumido todas las responsabilidades que le ha dado el Gobierno central y las CC.AA. y ha contribuido a que España "presentara unas cuentas reales cumpliendo lo máximo posible con Bruselas". "Y eso ha sido gracias a los alcaldes", ha puntualizado.

"Sin embargo asistimos a una paradoja porque estamos vigilados los que cumplimos y no vigilan a los que no cumplen. Y nosotros hemos demostrados nuestra capacidad y mostramos nuestras reivindicaciones en las tres reglas: estabilidad presupuestaria, deuda pública y deuda de gasto", ha añadido el presidente de la FEMP.

Por dicho cumplimiento, Caballero ha indicado que los Ayuntamientos van a reclamar los "cuarenta mil millones de euros" que les pertenecen después de haber cumplido con sus responsabilidades para "poder gastarlos libremente en los propios municipios" puesto que es "el fruto de nuestro ahorro y de nuestro esfuerzo".

Además de la financiación para los municipios, Caballero ha destacado que durante la legislatura 2019-2023 también se trabajará en temas como la continua lucha contra la violencia machista, en el desarrollo para las ciudades inteligentes con nuevas tecnologías o en las nuevas demandas en educación primaria por parte de los ciudadanos entre otros.

EL GOBIERNO CONTARÁ CON LA FEMP

El ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ha asegurado que si el PSOE continúa en el Gobierno después del próximo 10 de noviembre contará con la FEMP para las reuniones de negociación de todos los aspectos que le afecten.

Según ha prometido Planas a la FEMP, el Gobierno de Sánchez va a actuar de forma "decidida" para hacer frente a los retos que afectan a los municipios y provincias, pero le ha avisado de que el Ejecutivo "no puede hacerlo solo", por lo que se tienen que crear "espacios conjuntos" en los que mantener una "interlocución privilegiada" con la FEMP "como se ha tenido hasta ahora".

"El Gobierno no concibe otra manera de actuar sino es a través del diálogo y la colaboración y ha hecho todo lo posible para que eso sea real, si queremos solucionar los problemas de los municipios tenemos que actuar desde la confianza mutua y la lealtad entre las instituciones", ha explicado Planas en su intervención en la apertura del XII Pleno de la FEMP.

Además, el ministro ha indicado que esta colaboración con las entidades locales se debe ejemplificar en dos aspectos: "resolver las situaciones más urgentes de la ley de sostenibilidad de la administración local y reflexionar, más a medio y largo plazo, sobre los retos estructurales de las entidades sociales para una posterior reforma".

PP Y PSOE ALABAN EL TRABAJO DE LA FEMP

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha alabado el trabajo que ha realizado Caballero durante los cuatro años de legislatura en los que ha demostrado que el socialismo trabaja por las ideas de "igualdad, libertad y justicia social hasta en el último pueblo" de España.

La portavoz socialista ha destacado que la FEMP es un ejemplo a seguir porque "siempre aprueba todo por consenso", una "buena práctica" que los Ayuntamientos saben llevar a cabo a pesar de su ideología. "Quizá los demás, en algún momento, tengamos que emular esa buena práctica", ha dicho Lastra haciendo un guiño a los posibles futuros pactos nacionales tras el 10N.

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, ha resaltado que la FEMP es "esencial" para los municipios ya que es un "paraguas con diferentes sensibilidades e ideologías" que colaboran "para una misma idea" en la que se comparten "los mismos problemas y las mismas inquietudes".

Martínez-Almeida ha destacado además que en estos momentos en los que la ciudadanía siente "afección" por la política y una "cierta lejanía" por ver que los políticos "no son capaces de llegar a acuerdos", la FEMP y cada uno de los Ayuntamientos que representa tienen "la obligación" de decirle a los españoles que "la política no es un problema sino la solución". "Que no puede ser entendida como inconveniente sino como instrumento para ganar todos juntos".

Para finalizar, el alcalde de Madrid ha recordado las palabras de Caballero sobre la financiación local y ha insistido en la necesidad de abordarla en los próximos cuatro años, no para "gastar más al tener más dinero", sino para "gastar mejor y de manera más eficaz" y así "satisfacer las necesidades" de los ciudadanos.